ВМС знищують окупантів за допомогою FPV-дронів — ефектне відео

У ВМС показали, як ефектно знищують окупантів за допомогою FPV-дронів
16 вересня 2024 13:59
Удар по скупченню російських окупантів. Фото: скриншот з відео
Українські військові щодня ефектно завдають ударів по російських окупантах. Вони ліквідовують противника та знищують ворожу техніку.
У Військово-морських силах Збройних силах України показали удари по окупантах у Facebook у понеділок, 16 вересня.
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Воїни ВМС ЗС України використовували FPV-дрони проти російських окупантів.
"На морі, на суходолі, і з неба — підрозділ ВМС ЗС України за допомогою FPV-дронів знищує війська РФ", — йдеться у повідомленні.
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