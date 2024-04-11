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Журналісти повідомляють про вибухи в Івано-Франківській області

11 квітня 2024 06:39
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи в Івано-Франківській області вранці 11 квітня
Робота української ППО. Фото ілюстративне: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вибухи в Івано-Франківській області було чутно вранці 11 квітня. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Раніше повітряні сили Україні попереджали про запуск ракет у бік західних областей, зокрема, Івано-Франківщини. 

На карті повітряних тривог всі регіони досі залишаються "червоними". 

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вибух
Івано-Франківська область
повітряна тривога
ракети

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