Вибухи в Івано-Франківській області вранці 11 квітня

Журналісти повідомляють про вибухи в Івано-Франківській області
11 квітня 2024 06:39
Робота української ППО. Фото ілюстративне: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ
Вибухи в Івано-Франківській області було чутно вранці 11 квітня. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Раніше повітряні сили Україні попереджали про запуск ракет у бік західних областей, зокрема, Івано-Франківщини.
На карті повітряних тривог всі регіони досі залишаються "червоними".
Читайте також:
Вибухи на Івано-Франківщині — що відомо
Новина доповнююється.
Читайте Новини.LIVE!