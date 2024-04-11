Вибухи в Івано-Франківській області вранці 11 квітня

Робота української ППО. Фото ілюстративне: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ

Вибухи в Івано-Франківській області було чутно вранці 11 квітня. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Раніше повітряні сили Україні попереджали про запуск ракет у бік західних областей, зокрема, Івано-Франківщини.

На карті повітряних тривог всі регіони досі залишаються "червоними".

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