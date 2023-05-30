Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З'ясувалося, яка зброя допомагає масово збивати російські дрони arrow

З'ясувалося, яка зброя допомагає масово збивати російські дрони

30 травня 2023 10:50
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що допомагає збивати ЗСУ іранські дрони
Українські військові біля збитих російських дронів. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Росіяни останнім часом суттєво змінили тактику використання боєприпасів для своїх повітряних атак по Україні. Через це українські Сили протиповітряної оборони вимушені витрачати більше ракетного озброєння із своїх запасів для ефективного відбиття цієї навали.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

"Росіяни не полишають ідеї виснажити нашу ППО. Бо спочатку йдуть масовані атаки безпілотниками, а потім — комбіновані, із застосуванням крилатих і балістичних ракет", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

При цьому, наголосив він, на "Шахеди" ми змушені використовувати зенітні ракети, які за своєю вартістю значно перевищують ціну дронів.

За словами Снєгирьова, враховуючи, що основу нашої ППО досі складають ще радянські системи С-300 і "БукМ1", то працювати змушені саме ними, хоча і є певний брак боєзапасу.

До того ж, звернув увагу Снєгирьов, ворог використовує іранські дрони у нічний час, що зменшує ефективність використання мобільних груп для їхнього збиття.

Експерт не виключив, що, крім радянської зброї, найімовірніше, в хід іде і західна зброя. А за нею росіяни полюють, оскільки використовують дрони-розвідники, які фіксують місця пуску наших ракет, які вони далі відпрацьовують атаками крилатих і аеробалістичних ракет.

"Тобто у росіян зараз ідея "фікс" — знищити "Петріоти" та "Насамси", які стали на чергування", — наголосив військовий аналітик.

Як діють росіяни

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового — 17-го, удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

У КМВА повідомляли, що у декількох районах Києва виявили падіння уламків від збитого БпЛА. Найбільше постраждав Голосіївський район, де уламки вибили вікна та вирвали двері в кількох квартирах. Внаслідок цього одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можуть бути люди.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB