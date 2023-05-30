Стало відомо, що допомагає збивати ЗСУ іранські дрони

Українські військові біля збитих російських дронів. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Росіяни останнім часом суттєво змінили тактику використання боєприпасів для своїх повітряних атак по Україні. Через це українські Сили протиповітряної оборони вимушені витрачати більше ракетного озброєння із своїх запасів для ефективного відбиття цієї навали.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Росіяни не полишають ідеї виснажити нашу ППО. Бо спочатку йдуть масовані атаки безпілотниками, а потім — комбіновані, із застосуванням крилатих і балістичних ракет", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

При цьому, наголосив він, на "Шахеди" ми змушені використовувати зенітні ракети, які за своєю вартістю значно перевищують ціну дронів.

За словами Снєгирьова, враховуючи, що основу нашої ППО досі складають ще радянські системи С-300 і "БукМ1", то працювати змушені саме ними, хоча і є певний брак боєзапасу.

До того ж, звернув увагу Снєгирьов, ворог використовує іранські дрони у нічний час, що зменшує ефективність використання мобільних груп для їхнього збиття.

Експерт не виключив, що, крім радянської зброї, найімовірніше, в хід іде і західна зброя. А за нею росіяни полюють, оскільки використовують дрони-розвідники, які фіксують місця пуску наших ракет, які вони далі відпрацьовують атаками крилатих і аеробалістичних ракет.

"Тобто у росіян зараз ідея "фікс" — знищити "Петріоти" та "Насамси", які стали на чергування", — наголосив військовий аналітик.

Як діють росіяни

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового — 17-го, удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

У КМВА повідомляли, що у декількох районах Києва виявили падіння уламків від збитого БпЛА. Найбільше постраждав Голосіївський район, де уламки вибили вікна та вирвали двері в кількох квартирах. Внаслідок цього одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можуть бути люди.