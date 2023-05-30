Стало известно, что помогает сбивать ВСУ иранские дроны.

Украинские военные возле сбитых российских дронов. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Россияне в последнее время существенно изменили тактику использования боеприпасов для своих воздушных атак по Украине. Поэтому украинские Силы противовоздушной обороны вынуждены тратить больше ракетного вооружения из своих запасов для эффективного отражения этого нашествия.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Россияне не оставляют идеи истощить нашу ПВО. Потому что сначала идут массированные атаки беспилотниками, а затем комбинированные, с применением крылатых и баллистических ракет", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

При этом, подчеркнул он, на "Шахедах" мы вынуждены использовать зенитные ракеты, которые по своей стоимости значительно превышают цену дронов.

По словам Снегирева, учитывая, что основу нашей ПВО до сих пор составляют еще советские системы С-300 и "Бук-М1", то работать вынуждены именно ими, хотя и есть определенная нехватка боезапаса.

К тому же, обратил внимание Снегирев, враг использует иранские дроны в ночное время, что снижает эффективность использования мобильных групп для их сбивания.

Эксперт не исключил, что, кроме советского оружия, скорее всего, в ход идет и западное оружие. А за ним россияне охотятся, поскольку используют дроны-разведчики, фиксирующие места пуска наших ракет, которые они дальше отрабатывают атаками крылатых и аэробалистических ракет.

"То есть у россиян сейчас идея "фикс" — уничтожить "Петриоты" и "Насамсы", которые стали на дежурство", — подчеркнул военный аналитик.

Как действуют россияне

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной — 17-й, удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.

В КГВА сообщалось, что в нескольких районах Киева обнаружили падение обломков от сбитого БпЛА. Больше всего пострадал Голосеевский район, где обломки выбили окна и вырвали дверь в нескольких квартирах. В результате один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом могут быть люди.