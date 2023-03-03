ЗСУ збили в Єнакієвому російський винищувач Су-34

Військовий літак Су-34

Збройні сили України продовжують знищувати російську техніку. Так, у районі Єнакієвого було збито російського винищувача Су-34.

Про це повідомляє monitor.

Знищена техніка росіян

У повідомленні зазначається, що 3 березня в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російського винищувача-бомбардувальника Су-34.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Єнакієво Донецької області сталося падіння військового літака, ймовірно, Су-34. У соціальних мережах з'явилися фотографії наслідків інциденту, а очевидці стверджують, що обидва пілоти встигли катапультуватися.

Наразі невідомо, якій країні належав літак. За словами очевидців, пілоти встигли катапультуватись.

Самопроголошений "мер" окупованого міста Роман Хроменков підтвердив інформацію про падіння літака та закликав мешканців перейти до укриття. Подробиці інциденту та його наслідки поки що невідомі.

Також ми писали, що 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" за десять кілометрів від Мінська пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що метою атаки став російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок отриманих пошкоджень, за неофіційною інформацією, літак нібито був повністю виведений з ладу.

Як повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн", атака була здійснена двома дронами. За словами голови Bypol Олександра Азарова, диверсію було організовано білоруськими партизанами, які вже покинули межі Білорусі.