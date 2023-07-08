500 днів великої війни: як все починалося та найбільші успіхи ЗСУ

Збройні сили України Фото: google

Вже п'ятсот днів продовжується повномасштабне вторгнення Росії проти України. Втім, Збройні сили України успішно протистоять ворогу.

Новини.LIVE розповідає, як усе починалося для українців.

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Як все починалося

У ніч проти 24 лютого 2022 року українці прокинулися від звуків страшних вибухів. З того моменту Україна опинилася в гуманітарній кризі. Близько 5,4 мільйона людей, включаючи дорослих та дітей, були змушені залишити свої будинки та шукати безпечний притулок.

Цього ж дня Президент України Володимир Зеленський набрав чинності воєнний стан. Далі з'явилася перша інформація про жертви. Крім того, цього дня у столиці України вперше пролунала сирена, яка сповіщала про повітряну тривогу.

Успіхи ЗСУ

Попри те, що РФ окупувала багато населених пунктів України, українські захисники спромоглися відбити свої міста. Серед головних успіхів ЗСУ є звільнення Зміїного острова, Херсона, Лиман, Святогірськ, Ізюм, Балаклія. Станом на сьогодні ЗСУ продовжують бої за звільнення Бахмута.

Нагадаємо, що українські військові продовжують просуватися на кількох напрямках, зокрема Бахмутському. На Донеччині російські окупанти опинилися у пастці.

Також ми писали, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України розпочали контрнаступ минулого місяця. Воно продовжується й обов'язково буде успішним.