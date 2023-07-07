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"Успіх буде": Буданов зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ

7 липня 2023 15:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Успіх буде": Буданов зробив заяву щодо контрнаступу ЗСУ
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Збройні сили України розпочали контрнаступ минулого місяця. Він продовжується і обов'язково буде успішним. 

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю для Reuters.

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"Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше", — сказав Буданов.

І згадав, як росіяни намагалися захопити Бахмут впродовж десяти місяців. 

"Хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його більше 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менше 10 місяців часу", — заявив Буданов.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на початку червня. Генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що контрнаступ триває згідно із планами Генштабу. Зокрема, Бахмут буде обов’язково звільнений.

Однак командувач не дав відповіді на питання про те, коли закінчиться війна РФ проти України. Він зазначив, що ворог чинить опір, тому контрнаступ ЗСУ просувається повільніше.

Наразі контрнаступ Збройних сил України триває на двох південних напрямках та під Бахмутом. У районі цього міста Сили оборони просуваються уперед і вибивають ворога.

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