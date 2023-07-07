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Оккупанты в Бахмуте оказались в ловушке ВСУ, — Маляр

7 июля 2023 21:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты в Бахмуте оказались в ловушке ВСУ, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают продвигаться на нескольких направлениях, в частности на Бахмутском. В городе Донецкой области российские оккупанты оказались в ловушке.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Российские войска продолжают наступление на таких направлениях:

  • Авдеевском;
  • Марьинском;
  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Сватовском.

Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, однако безуспешно. По словам Маляр, сейчас везде продолжаются горячие бои без изменения положений.

Она сообщила, что на Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам — более километра. На северном фланге продолжаются бои без изменения положений.

"В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", — рассказала Маляр.

Юг Украины

Украинские военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Сейчас там продолжаются горячие бои.

Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Кроме того, наши защитники фактически перемалывают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных — ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные возможности врага", — рассказала Маляр.

По ее словам, некоторые вражеские подразделения на Юге отказываются от участия в боевых действиях из-за значительных потерь в живой силе. Она добавила, что соотношение безвозвратных потерь по этим направлениям — 1 к 5,3.

Пост
Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 7 июля, продолжаются 499 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и уничтожают российских захватчиков.

Также мы писали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в прошлом месяце. Оно продолжается и обязательно будет успешным.

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