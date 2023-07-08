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500 днів війни: Резніков нагадав хронологію бойових дій

8 липня 2023 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
500 днів війни: Резніков нагадав хронологію бойових дій
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 8 липня, рівно 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони Олексій Резніков нагадав українцям про успіхи ЗСУ і з чого все починалось.

Про це він написав у своєму Facebook

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Хронологія бойових дій

"500 днів повномасштабної війни. Нагода на хвилину зупинитися, озирнутися на пройдений шлях і подивитись трохи вперед. Починалося з "Києву за три дні" — нещодавно закінчилося у 200 км від Москви. І це ще не остаточний фініш, лише проміжний", — йдеться у повідомленні Резнікова. 

Він нагадав, що перший маршрут пролягав через героїчну оборону Сум, Чернігова, Охтирки, Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Харкова, Маріуполя, Ізюма, Волновахи, Сєвєродонецька, Вугледара, Мар'їнки, фортецю Бахмут, десятки інших міст та сіл.

"Це один ланцюг подій, які творять героїзм наших воїнів та стійкість усього українського народу. Від "русского корабля" на дні — до "приземлення" аналоговнетних "кинджалів". Від невеликих партій зброї для партизанської війни — до "артилерійської родини", "танкової коаліції" і очікування літаків. Від прощання з Україною у західних столицях — до усвідомлення, що Україна — це щит Європи. Це шлях величезних жертв, які поки не вкладаються у голові", — наголосив міністр оборони. 

Він додав, що всі успіхи ЗСУ — це велика перемога українців над російськими терористами. 

Нагадаємо, на 500 день війни Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, звернувся до українців та подякував усім, хто воює у Чорному морі.

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