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500 дней войны: Резников напомнил хронологию боевых действий

8 июля 2023 14:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
500 дней войны: Резников напомнил хронологию боевых действий
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 8 июля, ровно 500 дней от начала полномасштабного вторжения России. Министр обороны Алексей Резников напомнил украинцам об успехах ВСУ и с чего все начиналось.

Об этом он написал в своем Facebook.

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"500 дней полномасштабной войны. Повод на минуту остановиться, оглянуться на пройденный путь и посмотреть немного вперед. Начиналось с "Киева за три дня" — недавно закончилось в 200 км от Москвы. И это еще не окончательный финиш, только промежуточный", — говорится в сообщении Резникова.

Он напомнил, что маршрут пролегал через героическую оборону Сум, Чернигова, Ахтырки, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Харькова, Мариуполя, Изюма, Волновахи, Северодонецка, Угледара, Марьинки, крепости Бахмут, десятки других городов и сел.

"Это одна цепь событий, которые создают героизм наших воинов и устойчивость всего украинского народа. От "русского корабля" на дне — до "приземления" аналоговнетных "кинжалов". От небольших партий оружия для партизанской войны — до "артиллерийской семьи", "танковой" коалиции" и ожидания самолетов. От прощания с Украиной в западных столицах — до осознания, что Украина — это щит Европы. Это путь огромных жертв, которые пока не вкладываются в голову", — подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что все успехи ВСУ — это большая победа украинцев над российскими террористами.

Напомним, на 500-й день войны Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, обратился к украинцам и поблагодарил всех, кто воюет в Черном море.

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