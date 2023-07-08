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Які втрати зазнала РФ за 500 днів війни: зведення Генштабу

8 липня 2023 09:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Які втрати зазнала РФ за 500 днів війни: зведення Генштабу
Поранений окупант сидить у ямі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти зазнали серйозних втрат. Так, бійці ЗСУ за 500 днів війни ліквідували 233 440 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023 року:

  • особового складу — близько 233440 (+630) осіб ліквідовано;
  • танків — 4074 (+4) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 7953 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем — 4346 (+16) одиниць;
  • РСЗВ — 661 (+3) одиниць;
  • засобів ППО — 410 (+2) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 309 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3666 (+14);
  • крилаті ракети — 1271 (+0);
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6914 (+16) одиниць;
  • спеціальна техніка — 619 (+7).
втрати росіян
Зведення Генштабу. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що російська армія втратила на війні з Україною майже половину своєї боєздатності. Відомо, що РФ лише танків втратила 2,5 тисячі одиниць.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що головним завданням Сил оборони є максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Також для наших військових є пріоритетом ліквідація "складів пального, б/в, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії".

 

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