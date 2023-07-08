Які втрати зазнала РФ за 500 днів війни: зведення Генштабу
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти зазнали серйозних втрат. Так, бійці ЗСУ за 500 днів війни ліквідували 233 440 російських солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати окупантів за 500 днів війни
Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023 року:
- особового складу — близько 233440 (+630) осіб ліквідовано;
- танків — 4074 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин — 7953 (+9) одиниць;
- артилерійських систем — 4346 (+16) одиниць;
- РСЗВ — 661 (+3) одиниць;
- засобів ППО — 410 (+2) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 309 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3666 (+14);
- крилаті ракети — 1271 (+0);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6914 (+16) одиниць;
- спеціальна техніка — 619 (+7).
Нагадаємо, що російська армія втратила на війні з Україною майже половину своєї боєздатності. Відомо, що РФ лише танків втратила 2,5 тисячі одиниць.
Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що головним завданням Сил оборони є максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Також для наших військових є пріоритетом ліквідація "складів пального, б/в, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії".