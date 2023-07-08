Які втрати зазнала РФ за 500 днів війни: зведення Генштабу

Поранений окупант сидить у ямі. Фото: росЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти зазнали серйозних втрат. Так, бійці ЗСУ за 500 днів війни ліквідували 233 440 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів за 500 днів війни

Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року до 8 липня 2023 року:

особового складу — близько 233440 (+630) осіб ліквідовано;

танків — 4074 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин — 7953 (+9) одиниць;

артилерійських систем — 4346 (+16) одиниць;

РСЗВ — 661 (+3) одиниць;

засобів ППО — 410 (+2) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 309 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3666 (+14);

крилаті ракети — 1271 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6914 (+16) одиниць;

спеціальна техніка — 619 (+7).

Зведення Генштабу. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що російська армія втратила на війні з Україною майже половину своєї боєздатності. Відомо, що РФ лише танків втратила 2,5 тисячі одиниць.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що головним завданням Сил оборони є максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Також для наших військових є пріоритетом ліквідація "складів пального, б/в, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії".