501 день війни: ситуація на фронті станом на 9 липня

Український військовий під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 501 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти зазначають сильних втрат, українська армія наступає.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що за останню добу українська авіація за добу завдала одного удару по району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

два райони зосередження живої сили,

озброєння та військову техніку,

два артилерійських засоби на вогневих позиціях,

дів станції радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Український військовий зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ

Удари окупантів

Протягом доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — зазначається у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Паспортизація українців

У Луганській області росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України. Так, в місті Старобільськ, російські окупанти видали картки резидентів РФ з терміном дії три місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта.

При цьому громадянам України погрожують, що у разі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла.

Ситуація на оперативних напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, за останню добу, 8 липня, українські військові знищили 600 російських солдатів.