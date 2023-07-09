501-й день войны: ситуация на фронте по состоянию на 9 июля
Продолжаются 501-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты отмечают сильные потери, украинская армия наступает.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Какие потери понесли оккупанты за последние сутки
В Генштабе рассказали, что за последние сутки украинская авиация за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- два района сосредоточения живой силы,
- вооружение и военную технику,
- два артиллерийских средства на огневых позициях,
- две станции радиоэлектронной борьбы русских захватчиков
Удары оккупантов
В течение суток враг нанес 27 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — отмечается в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Паспортизация украинцев
В Луганской области россияне продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины. Так, в городе Старобельск российские оккупанты выдали карточки резидентов РФ со сроком действия три месяца всем работникам местной многопрофильной больницы, не получившим российского паспорта.
При этом гражданам Украины угрожают, что в случае неполучения в этот срок российских документов их депортируют с временно оккупированной территории с конфискацией жилья.
Ситуация на оперативных направлениях
На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области, успеха не имел.
На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Василовка Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
На Марьинском направлении под враждебными огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.
Напомним, за последние сутки, 8 июля, украинские военные уничтожили 600 российских солдат.