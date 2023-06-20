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Адвокат пояснив, кого із військозобовʼязаних можуть відправити на повторну ВЛК

20 червня 2023 17:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Адвокат пояснив, кого із військозобовʼязаних можуть відправити на повторну ВЛК
Проходження ВЛК. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Стало відомо, що деяких військовозобовʼязаних можуть відправити на повторну медкомісію. Адвокати пояснюють, за яких саме умов це може статись.

Про це повідомив адвокат Андрій Карпенко на порталі B2Bconsult.

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Як відомо, чоловіки, віком від 18 до 60 років, можуть отримати повістки від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які направляють їх на проходження обстеження військово-лікарської комісії (ВЛК). 

Зазначється, що висновок ВЛК дійсний 12 місяців. Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять навіть ті, хто пройшов її планово ще до мобілізації.

"За цей період обставини могли змінитися і людина, яку визнавали раніше придатною, може, наприклад, тепер мати причини для відстрочення чи навпаки. Як висновок, ТЦК мають призначити нову ВЛК для військовозобовʼязаного в разі, якщо від часу останнього проходження ВЛК минуло 12 місяців", — каже адвокат.

Хто не є придатним для служби

Зазначається, що Україні правила оцінки стану здоров’я військовозобов'язаних, резервістів та призовників здійснюється за Наказом № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Він стосується строковиків під час весняного та осіннього призову і військовозобов'язаних та резервістів під час загально чи часткової мобілізації.

Категорії осіб, не придатних для служби за законодавством України:

  • обмежено придатний;
  • непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;
  • непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що попри загальну мобілізацію, в Україні є категорії військовозобов'язаних громадян, які мають права на відстрочку від призову. Проте нерідко таких осіб співробітники ТЦК змушують проходити військово-лікарську комісію. 

Додамо, ми повідомляли, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково, які фахівці повинні його оглянути та який порядок оскарження ВВК.

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