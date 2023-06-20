Адвокат объяснил, кого из военнообязанных могут отправить на повторную ВВК

Прохождение ВВК. Скриншот

Стало известно, что некоторых военнообязанных могут отправить на повторную медкомиссию . Адвокаты объясняют, при каких именно условиях это может произойти.

Об этом сообщил адвокат Андрей Карпенко на портале B2Bconsult.

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Кому нужно проходить медкомиссию повторно

Как известно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые направляют их на прохождение обследования военно-врачебной комиссии (ВВК).

Отмечается, что заключение ВВК действительно 12 месяцев. Во время военного состояния повторную медкомиссию проходят даже те, кто прошел планово еще до мобилизации.

"За этот период обстоятельства могли измениться и человек, который признавали ранее пригодным, может, например, теперь иметь причины для отсрочки или наоборот. В качестве вывода, ТЦК должны назначить новую ВЛК для военнообязанного в случае, если со времени последнего прохождения ВВК прошло 12 месяцев", – говорит адвокат.

Кто не пригоден для службы

Отмечается, что в Украине правила оценки состояния здоровья военнообязанных, резервистов и призывников осуществляется по Приказу № 402 о Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Он касается срочников во время весеннего и осеннего призыва и военнообязанных и резервистов во время общей или частичной мобилизации.

Категории лиц, не пригодных для службы по законодательству Украины:

ограниченно годный;

непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно годен в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Напомним, ранее мы писали, что, несмотря на общую мобилизацию, в Украине есть категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку от призыва. Однако нередко таких лиц сотрудники ТЦК заставляют проходить военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно, какие специалисты должны его осмотреть и какой порядок обжалования ВВК.