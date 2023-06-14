Можно ли ограниченно пригодным не проходить ВВК — адвокат объяснил

Военнообязаный в ТЦК и СП. Фото: google.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период все военнообязанные мужчины получают повестки и после могут быть направлены к прохождению ВВК. В то же время, если лицо уже было признано ограниченно пригодным к службе, должно ли оно повторно проходить военно-врачебную комиссию?

На этот вопрос ответил адвокат Андрей Карпенко.

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Что означает "ограниченно пригодный" к военной службе

Ограниченная пригодность означает, что лицо не может служить в армии в мирный период, однако это не дает отсрочки в случае военного положения.

Во время прохождения военно-врачебной комиссии в зависимости от состояния здоровья, военной специальности, занимаемой должности и возраста военнообязанного определяется, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной годностью.

При этом служба ограниченно пригодных не может проходить в боевых частях. То есть, личность не имеют права направить на линию боевых столкновений.

Граждане со статусом "ограниченно пригодный" могут привлекаться к службе в частях, подразделениях обеспечения, в военных комиссариатах ТЦК, в учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: google.com

Должны ли ограниченно пригодные повторно проходить ВЛК

Правозащитник подчеркивает, что во время всеобщей мобилизации повестки вручают абсолютно всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Повестку также могут получить ограниченно пригодные лица с инвалидностью и отсроченные.

Это предусмотрено законом, прежде всего, для того, чтобы уточнить и обновить данные о военнообязанном. Ведь через некоторое время могли измениться многие обстоятельства.

В то же время представители ТЦК могут направить гражданина на прохождение обследования военно-врачебной комиссии (ВЛК).

По словам юриста, во время военного положения на повторную медкомиссию направляют даже прошедших ее планово незадолго до мобилизации. Опять это делается для того, чтобы проверить, не изменились ли обстоятельства. Поскольку человек, ранее признаваемый годным, может иметь причины для отсрочки и наоборот.

"Если с момента последнего прохождения ВЛК прошло 12 месяцев, ТЦК должны назначить новую ВЛК для военнообязанного", — подчеркнул юрист.

Следует знать, что отказ от прохождения ВЛК может расцениваться как административная ответственность по ст. 210-1 КУоАП. Сначала на гражданина могут наложить штраф (3400-5100 грн), а впоследствии возможна уголовная ответственность.

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: google.com

Как работают ВЛК в Украине

Теперь военно-врачебные комиссии могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Потому военный медосмотр можно пройти не только при ТЦК и СП, но и в гражданских медучреждениях. Военнообязанные смогут записаться на комиссию через электронную очередь на время.

Будет электронный обмен документами между ТЦК и СП, войсками и гражданскими медицинскими учреждениями.

Раньше мы рассказывали, как подготовиться к прохождению ВЛК, если есть серьезные заболевания.

Напомним, мы сообщали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о важных изменениях, касающихся работы военно-врачебной комиссии.

Также мы писали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны его осмотреть и каков порядок обжалования ВЛК.