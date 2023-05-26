Адвокат розповів, чи можуть військові отримувати виплати під час лікування

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.

Про це розповів адвокат Олександр Пересоляк.

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Виплати бійцям на період лікування

Пересоляк розповів, що до нього звертаються військовослужбовці та запитують, чи можна на час лікування переводити поза штат, адже в таких випадках скорочується заробітна плата до 500-700 гривень в місяць.

Адвокат наголосив, що такий розмір виплати є правомірним, але лише тоді, якщо особу звільнили зі служби й виключили з особового складу на період лікування. За його словами, тоді виплати дійсно скорочують. Пересоляк наголосив, що якщо військовий займає будь-яку посаду, хоч і тимчасово звільнений від служби через лікування, подібне фінансове забезпечення є незаконним.

Варто зазначити, що українські військові повинні отримувати додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень, якщо вони травмувалися, отримали контузію або травму за обставин, пов’язаних із захистом України.

Виплата одноразової допомоги по інвалідності

Якщо військовослужбовець отримав інвалідність внаслідок поранення чи захворювання, отриманих під час виконання обов’язків військової служби, то постраждалому належить одноразова грошова допомога:

1 група — 1 073 600 грн;

2 група — 805 200 грн;

3 група — 671 000 грн.

Якщо інвалідність настала в період проходження військової служби, то допомога нараховується в таких розмірах:

1 група — 322 080 грн;

2 група — 241 560 грн;

3 група — 187 880 грн.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни кожен військовослужбовець як в тилу, так і на передовій отримує належне грошове забезпечення. Після завершення бойових дій військові також можуть розраховувати на виплати, сума яких залежатиме від певних обставин.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.