Адвокат рассказал, могут ли военные получать выплаты во время лечения

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшение зарплаты.

Об этом рассказал адвокат Александр Пересоляк.

Читайте также:

Выплаты бойцам на период лечения

Пересоляк рассказал, что к нему обращаются военнослужащие и спрашивают, можно ли на время лечения переводить вне штата, ведь в таких случаях сокращается заработная плата до 500-700 гривен в месяц.

Адвокат отметил, что такой размер выплаты является правомерным, но только тогда, если лицо уволили со службы и исключили из личного состава на период лечения. По его словам, тогда выплаты действительно сокращают. Пересоляк отметил, что если военный занимает любую должность, хотя и временно освобожден от службы из-за лечения, подобное финансовое обеспечение является незаконным.

Следует отметить, что украинские военные должны получать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, если они травмировались, получили контузию или травму при обстоятельствах, связанных с защитой Украины.

Выплата одноразового пособия по инвалидности

Если военнослужащий получил инвалидность в результате ранения или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, то пострадавшему принадлежит единовременная денежная помощь:

1 группа — 1 073 600 грн;

2 группа — 805 200 грн;

3 группа — 671 000 грн.

Если инвалидность наступила в период прохождения военной службы, то пособие начисляется в следующих размерах:

1 группа — 322 080 грн;

2 группа — 241 560 грн;

3 группа — 187 880 грн.

Напомним, во время полномасштабной войны каждый военнослужащий как в тылу, так и на передовой получает надлежащее денежное обеспечение. После боевых действий военные также могут рассчитывать на выплаты, сумма которых будет зависеть от определенных обстоятельств.

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.