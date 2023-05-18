Виплати військовим за поранення 2023 — куди звертатися та як отримати

Поранення військових на війні. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці, які отримали поранення під час несення служби та захисту держави, мають право на грошові державні виплати. Проте, часом буває достатньо складно розібратися з тим, як та де взяти потрібну довідку або куди звертатися, щоб отримати грошову допомогу.

Тож, юристи порталу Безоплатної правової допомоги розробили покрокову інструкцію, яка допоможе вирішити низку юридичних питань, зокрема підтвердження свого поранення та отримання виплат.

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Як та де отримати довідку про обставини поранення

Як зазначили правознавці, в залежності від ступеня важкості поранення або травми, військового можуть направити на лікування його направляють до найближчого медичного пункту чи частини, щоб надати первинну медичну допомогу. Після військовослужбовця доправляють до медичного закладу.

Повідомити про прибуття на лікування командиру військової частини має працівник медзакладу — саме у письмовій формі. Проте юристи радять за можливості самостійно зв’язатися з командуванням і повідомити про місце перебування.

Довідка про обставини поранення — головний документ, який доводить, що травма, поранення, контузія тощо було отримано під час несення військової служби.

Інформація з цієї довідки враховується до висновків військово-лікарської комісії та медико-соціальної експертної комісії.

"Отримати довідку про обставини травми можливо через рапорт на свого командира: подати його можна самостійно або через військово-медичну установу, де лікується військовий", – йдеться у поясненні юристів.

При цьому рапорт необхідно зареєструвати у частині самостійно (щоб поставили вхідний номер та дату прийняття документа) або надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу військової частини, залишивши у себе копію документа.

Оформлення документів військовим. Фото: google.com

Що робити якщо відмовляють у наданні довідки

Якщо командир військової частини не видає довідки про обставини травми, необхідно скаржитись на бездіяльність до штабу оперативного командування (ОК "Південь", "Північ", "Схід", "Захід")., якому підпорядкована частина, або до Військової служби правопорядку (список телефонів довіри та регіональних відділів – за посиланням).

Приклади рапорту та скарги на командира, якщо він не надає довідку про обставини травми.

Окрім цього, варто звернутися до командира з рапортом про отримання довідки про обставини поранення. Рапорт обовʼязково необхідно зареєструвати у частині самостійно (у частині мають поставити вхідний номер та дату прийняття рапорту) або відправити поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення на в/ч. Обовʼязково треба зробити копію рапорту для підтвердження того, що особа з ним зверталися.

У разі відмови провести службове розслідування та видати довідку про обставини поранення, потрібно вимагати від командира надати письмову відмову на рапорт з поясненням причин відмови.

Далі треба звернутися зі скаргою до штабу оперативного командування або до ВСП протягом місяця з дня видачі відмови. У разі якщо відмову не дали, потрібно скаржитися на бездіяльність командира, долучивши до скарги копію рапорту.

Військовий пише заяву. Фото: google.com

Які документи необхідно зібрати, щоб отримати виплати за поранення

Згідно з законодавством, для оформлення виплати військовослужбовцю необхідно звернутися до начальника Центральної військово-лікарської комісії Збройних сил України чи до начальника Регіональної штатної військово-лікарської комісії.

Також необхідно зібрати наступні документи:

паспорт громадянина України та його засвідчену копію;

посвідчення учасника бойових дій та його засвідчену копію;

копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення. Цей документ має доводити, що військовий отримав поранення на полі бою, а не сам наніс собі ушкодження;

довідку про обставини травми або її засвідчену копію та/або засвідчену копію Акта про нещасний випадок;

всі наявні медичні документи, що характеризують стан вашого здоров’я до початку проходження військової служби, під час проходження військової служби та після звільнення;

документи військово-лікарської експертизи: свідоцтво про хворобу, довідку військово-лікувальної комісії, оригінали та їхні засвідчені копії;

направлення або заяву на проведення військово-лікарняної комісії;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення;

довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

заяву, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з пораненням чи інвалідністю;

якщо ви належите до рядового чи сержантського складу, необхідно пред’явити військовий квиток та його засвідчену копію, а також довідку про проходження військової служби;

для офіцерів — посвідчення або військовий квиток офіцера запасу та його копію і витяг з послужного списку;

якщо ви брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС або є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно пред’явити посвідчення та його засвідчену копію.

Військовий Збройних сил України. Фото: google.com

Які виплати передбачені військовим у зв’язку з пораненням

У разі поранення військовослужбовець може розраховувати на такі види виплат:

Виплати одноразової грошової допомоги, то розмір такої виплати залежить від того, якими є наслідки отриманого поранення.

Також розмір одноразової грошової допомоги дорівнює сумі місячного грошового забезпечення і виплачується раз на рік за таких умов:

поранення отримано на завданні під час воєнного стану;

військовий чи військова безперервно перебувають на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у звʼязку з хворобою, повʼязаною із захистом Батьківщини (більше 30 днів поспіль);

якщо внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), повʼязаного із захистом Батьківщини, була отримана інвалідність.

Щоб отримати цю виплату, потрібно подати рапорт до свого безпосереднього командира.

Якщо ж військові перебувають на стаціонарі після тяжкого поранення (згідно з класифікатором травм) або у відпустці для лікування за висновком комісії, то при цьому вони мають право отримати 100 тисяч гривень додаткової винагороди в розрахунку на місяць пропорційно до часу перебування в такій відпустці.

Розмір одноразової допомоги може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. (у 2023 році це 1 073 600 грн.);

300-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи (805 200 грн у 2023 році);

250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, — у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн у 2023 році);

70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року — у разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

Грошові виплати військовим. Фото: АрміяInform

Зазначимо, в Україні працює правозахисний центр "Принцип", команда якого допомагає військовим у випадку поранення розв'язувати юридичні проблеми. На сайті "Принцип" можна дізнатися про юридичні аспекти лікування за кордоном, проходження медичних комісій, евакуації та встановлення групи інвалідності тощо, а також зразки необхідних документів.

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