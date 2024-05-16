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Аэродром Бельбек в Крыму второй раз атаковали — было попадание по складу топлива

16 мая 2024 08:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по аэродрому в Бельбеке 15 мая
Пожар на аэродроме. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На российском аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму в ночь на четверг, 16 мая, произошло попадание. В результате "прилета" на топливном складе начался пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

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Так, согласно данным спутниковых снимков, ночью на аэродроме Бельбек произошел пожар. Ранее сообщалось о попадании ракет по топливному складу, после чего произошло возгорание.

Как отмечают росСМИ, аэродрому "досталось второй раз за сутки". Спутниковые снимки были сделаны спустя два часа после атаки.

атака на Бельбек 16 мая
Аэродром "Бельбек". Фото: Крымский ветер
обстрел аэродрома Бельбек в Крыму 16 мая
Пожар на аэродроме "Бельбек". Фото: Крымский ветер

Напомним, во временно оккупированном Крыму после взрывов на российском аэродроме Бельбек начали детонировать боеприпасы. А именно взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.

Также мы писали, что в Крыму атаковали российскую базу противовоздушной обороны. В результате этого был ликвидирован командир воинской части.

Крым
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военные склады
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

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