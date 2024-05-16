Удар по аэродрому в Бельбеке 15 мая

Пожар на аэродроме. Фото: росСМИ

На российском аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму в ночь на четверг, 16 мая, произошло попадание. В результате "прилета" на топливном складе начался пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

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Так, согласно данным спутниковых снимков, ночью на аэродроме Бельбек произошел пожар. Ранее сообщалось о попадании ракет по топливному складу, после чего произошло возгорание.

Как отмечают росСМИ, аэродрому "досталось второй раз за сутки". Спутниковые снимки были сделаны спустя два часа после атаки.

Аэродром "Бельбек". Фото: Крымский ветер

Пожар на аэродроме "Бельбек". Фото: Крымский ветер

Напомним, во временно оккупированном Крыму после взрывов на российском аэродроме Бельбек начали детонировать боеприпасы. А именно взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.

Также мы писали, что в Крыму атаковали российскую базу противовоздушной обороны. В результате этого был ликвидирован командир воинской части.