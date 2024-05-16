Удар по аэродрому в Бельбеке 15 мая

Аэродром Бельбек в Крыму второй раз атаковали — было попадание по складу топлива
На российском аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму в ночь на четверг, 16 мая, произошло попадание. В результате "прилета" на топливном складе начался пожар.
Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
Атака на аэродром в Бельбеке 16 мая
Так, согласно данным спутниковых снимков, ночью на аэродроме Бельбек произошел пожар. Ранее сообщалось о попадании ракет по топливному складу, после чего произошло возгорание.
Как отмечают росСМИ, аэродрому "досталось второй раз за сутки". Спутниковые снимки были сделаны спустя два часа после атаки.
Напомним, во временно оккупированном Крыму после взрывов на российском аэродроме Бельбек начали детонировать боеприпасы. А именно взрывы раздавались на складе, где хранятся ракеты для истребителей МиГ-31 и Су-27.
Также мы писали, что в Крыму атаковали российскую базу противовоздушной обороны. В результате этого был ликвидирован командир воинской части.
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