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Аеророзвідка ДПСУ показала, як знищує техніку окупантів

7 червня 2024 14:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Прикордонники показали, як знищують російську техніку
Знищення ворожої техніки завдяки FPV-дронам. Фото: скриншот ДПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Аеророзвідці ДПСУ вдалося ліквідувати техніку, яка допомагає противнику виявляти позиції українських військових. Прикордонниками було знищено новітні ворожі комплекси відеоспостереження "Муром" і "Пергам", ретранслятор для безпілотників "Інкубатор" та засоби радіоелектронної розвідки ворога.

Відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 7 червня.

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Кадри знищення ворожої техніки

Аеророзвідка ДПСУ знищила новітні ворожі комплекси відеоспостереження "Муром" і "Пергам", ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників "Інкубатор" та засоби радіоелектронної розвідки.

Подібна техніка дозволяє противнику виявляти позиції українських військових і коригувати артилерійські удари по прикордонних територіях.

Ми писали, що аеророзвідники-прикордонники показали, як виявили й знищили дронами російський загін під Бахмутом Донецької області. В результаті загинув один російський солдат, ще сімох було поранено.

Також завдяки дронам українські військові втретє атакували російський Новошахтинський нафтопереробний завод. Внаслідок останньої атаки на підприємстві сталася пожежа.

втрати окупантів
війна в Україні
прикордонники
дрони
війна
військова техніка
Росія
ліквідація
ДПСУ
FPV-дрони

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