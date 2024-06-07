Прикордонники показали, як знищують російську техніку

Аеророзвідка ДПСУ показала, як знищує техніку окупантів
Аеророзвідці ДПСУ вдалося ліквідувати техніку, яка допомагає противнику виявляти позиції українських військових. Прикордонниками було знищено новітні ворожі комплекси відеоспостереження "Муром" і "Пергам", ретранслятор для безпілотників "Інкубатор" та засоби радіоелектронної розвідки ворога.
Відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 7 червня.
Кадри знищення ворожої техніки
Аеророзвідка ДПСУ знищила новітні ворожі комплекси відеоспостереження "Муром" і "Пергам", ретранслятор-підсилювач сигналу для ворожих безпілотників "Інкубатор" та засоби радіоелектронної розвідки.
Подібна техніка дозволяє противнику виявляти позиції українських військових і коригувати артилерійські удари по прикордонних територіях.
Ми писали, що аеророзвідники-прикордонники показали, як виявили й знищили дронами російський загін під Бахмутом Донецької області. В результаті загинув один російський солдат, ще сімох було поранено.
Також завдяки дронам українські військові втретє атакували російський Новошахтинський нафтопереробний завод. Внаслідок останньої атаки на підприємстві сталася пожежа.
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