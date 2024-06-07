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Аэроразведка ГПСУ показала, как уничтожает технику оккупантов

7 июня 2024 14:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Пограничники показали, как уничтожают российскую технику
Уничтожение вражеской техники благодаря FPV-дронам. Фото: скриншот ГНСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Аэроразведке ГПСУ удалось ликвидировать технику, которая помогает противнику выявлять позиции украинских военных. Пограничниками были уничтожены новейшие комплексы видеонаблюдения "Муром" и "Пергам", ретранслятор для беспилотников "Инкубатор" и средства радиоэлектронной разведки врага.

Видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в пятницу, 7 июня.

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Кадры уничтожения вражеской техники

Аэроразведка ГНСУ уничтожила новейшие комплексы видеонаблюдения "Муром" и "Пергам", ретранслятор-усилитель сигнала для вражеских беспилотников "Инкубатор" и средства радиоэлектронной разведки.

Подобная техника позволяет противнику выявлять позиции украинских военных и корректировать артиллерийские удары по приграничным территориям.

Мы писали, что аэроразведчики-пограничники показали, как обнаружили и уничтожили дронами российский отряд под Бахмутом Донецкой области. В результате погиб один российский солдат, еще семь были ранены.

Также благодаря дронам украинские военные в третий раз атаковали российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. В результате последней атаки на предприятии произошел пожар.

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ГПСУ
FPV-дроны

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