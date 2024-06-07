Пограничники показали, как уничтожают российскую технику

Аэроразведка ГПСУ показала, как уничтожает технику оккупантов
Аэроразведке ГПСУ удалось ликвидировать технику, которая помогает противнику выявлять позиции украинских военных. Пограничниками были уничтожены новейшие комплексы видеонаблюдения "Муром" и "Пергам", ретранслятор для беспилотников "Инкубатор" и средства радиоэлектронной разведки врага.
Видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в пятницу, 7 июня.
Кадры уничтожения вражеской техники
Аэроразведка ГНСУ уничтожила новейшие комплексы видеонаблюдения "Муром" и "Пергам", ретранслятор-усилитель сигнала для вражеских беспилотников "Инкубатор" и средства радиоэлектронной разведки.
Подобная техника позволяет противнику выявлять позиции украинских военных и корректировать артиллерийские удары по приграничным территориям.
Мы писали, что аэроразведчики-пограничники показали, как обнаружили и уничтожили дронами российский отряд под Бахмутом Донецкой области. В результате погиб один российский солдат, еще семь были ранены.
Также благодаря дронам украинские военные в третий раз атаковали российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. В результате последней атаки на предприятии произошел пожар.
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