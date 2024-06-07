Прикордонники показали ефектні кадри ударів дронами по окупантах

Влучання з дронів у схованку окупантів. Фото: скриншот

Аеророзвідники-прикордонники бригади "Гвардії наступу "Помста" знищили дронами російський загін під Бахмутом Донецької області. В результаті загинув один російський солдат, ще сімох було поранено.

Ефектні кадри бою показали в пресслужбі ДПСУ у п'ятницю, 7 червня.

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На опублікованих кадрах видно скидання боєприпасу в схованки з ворожими бійцями. Внаслідок удару загинув один окупант, ще сімох поранено.

"Вибухові напрацювання прикордонників-аеророзвідників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", — пишаються своєю роботою прикордонники.

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Нагадаємо, раніше прикордонники показали кадри роботи пілотів ударних дронів-камікадзе по бліндажу з російськими військовими на Донеччині.

Також бійці бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківському напрямку вдарили дроном-камікадзе по будівлі, де засів ворог.

А в Третій штурмовій бригаді показали ефективну роботу FPV-дронів проти російської артилерії, знищивши дві гармати та живу силу ворога.