Аеророзвідники 72 бригади показали, як майстерно полюють на живу силу росіян
Аеророзвідники 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців влучно та майстерно ліквідовують живу силу окупантів. Спершу вони вичислили місце перебування ворога, а тоді скинули боєприпас прямо в ціль.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
Ювелірна робота українських аеророзвідників
Аеророзвідники 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців професійно знищили місце дислокації росіян.
"Бійці 72 бригади вражають майстерністю полювання та ураження живої сили противника", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про 72 бригаду імені Чорних запорожців
72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — військове формування механізованих військ Збройних сил України. Розміщується у місті Біла Церква Київської області. Бригада створена у 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії.
З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 — під Авдіївкою у промзоні.
У 2022 році, на початку російського вторгнення, бригада обороняла столицю Київ, беручи участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. З літа бригада веде бої на Донбасі.
Бригада має почесну назву — на честь Чорних запорожців — військового формування часів УНР.
Нагадаємо, нещодавні бійці 72 бригади ефектно знищили російську БМП. Це трапилося на тому самому місці, де тиждень тому українські захисники спалили ворожий танк Т-80.