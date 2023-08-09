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Аеророзвідники 72 бригади показали, як майстерно полюють на живу силу росіян

9 серпня 2023 12:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Аеророзвідники 72 бригади показали, як майстерно полюють на живу силу росіян
Знищений окоп з росіянами. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Аеророзвідники 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців влучно та майстерно ліквідовують живу силу окупантів. Спершу вони вичислили місце перебування ворога, а тоді скинули боєприпас прямо в ціль.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України

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Аеророзвідники 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців професійно знищили місце дислокації росіян. 

"Бійці 72 бригади вражають майстерністю полювання та ураження живої сили противника", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про 72 бригаду імені Чорних запорожців 

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — військове формування механізованих військ Збройних сил України. Розміщується у місті Біла Церква Київської області. Бригада створена у 2002 році на базі 72-ї гвардійської механізованої дивізії.

З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 — під Авдіївкою у промзоні.

У 2022 році, на початку російського вторгнення, бригада обороняла столицю Київ, беручи участь у боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. З літа бригада веде бої на Донбасі.

Бригада має почесну назву — на честь Чорних запорожців — військового формування часів УНР.

Нагадаємо, нещодавні бійці 72 бригади ефектно знищили російську БМП. Це трапилося на тому самому місці, де тиждень тому українські захисники спалили ворожий танк Т-80.

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