Аэроразведчики 72 бригады показали, как мастерски охотятся на живую силу россиян

Уничтожен окоп с россиянами. Фото: скриншот с видео

Аэроразведчики 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев метко и мастерски ликвидируют живую силу оккупантов. Сначала они вычислили местонахождение врага, а затем сбросили боеприпас прямо в цель.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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Аэроразведчики 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев профессионально уничтожили место дислокации россиян.

"Бойцы 72 бригады поражают мастерством охоты и поражения живой силы противника", — говорится в сообщении.

Что известно о 72 бригаде имени Черных запорожцев

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев — военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Расположен в городе Белая Церковь Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии.

С 2014 года бригада приняла участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 — под Авдеевкой в промзоне.

В 2022 году, в начале российского вторжения, бригада обороняла столицу Киев, участвуя в боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. С лета бригада ведет бои на Донбассе.

Бригада имеет почетное название — в честь Черных запорожцев — военного формирования времен УНР.

Напомним, недавние бойцы 72 бригады эффектно уничтожили российскую БМП. Это случилось на том же месте, где неделю назад украинские защитники сожгли вражеский танк Т-80.