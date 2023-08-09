Аэроразведчики 72 бригады показали, как мастерски охотятся на живую силу россиян
Аэроразведчики 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев метко и мастерски ликвидируют живую силу оккупантов. Сначала они вычислили местонахождение врага, а затем сбросили боеприпас прямо в цель.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
Ювелирная работа украинских аэроразведчиков
Аэроразведчики 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев профессионально уничтожили место дислокации россиян.
"Бойцы 72 бригады поражают мастерством охоты и поражения живой силы противника", — говорится в сообщении.
Что известно о 72 бригаде имени Черных запорожцев
72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев — военное формирование механизированных войск Вооруженных сил Украины. Расположен в городе Белая Церковь Киевской области. Бригада создана в 2002 году на базе 72-й гвардейской механизированной дивизии.
С 2014 года бригада приняла участие в войне на востоке Украины в составе сил Антитеррористической операции. Подразделения бригады летом 2014 вели тяжелые бои на российско-украинской границе, в Приазовье, а зимой 2016 — под Авдеевкой в промзоне.
В 2022 году, в начале российского вторжения, бригада обороняла столицу Киев, участвуя в боях за Ирпень, Мощун, Гостомель, Бучу. С лета бригада ведет бои на Донбассе.
Бригада имеет почетное название — в честь Черных запорожцев — военного формирования времен УНР.
Напомним, недавние бойцы 72 бригады эффектно уничтожили российскую БМП. Это случилось на том же месте, где неделю назад украинские защитники сожгли вражеский танк Т-80.