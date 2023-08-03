Сирський показав, як ЗСУ знищують укриття окупантів

Знищили "нору" окупантів: Сирський показав ефектну роботу мінометників ЗСУ
На Бахмутському напрямку Сили оборони України поступово просуваються вперед. Окрім цього, успішно знищують особовий склад противника та їхню військову техніку.
Як ЗСУ знищили укриття окупантів — показав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.
Знищення окупантів
Повідомляється, що українські захисники влучили у "нору", де ховалися окупанти. А також знищили ще одного ворога, який з боєкомплектом йшов на допомогу.
"Наш трофейний постріл — це потрапляння в нору, де ховалися окупанти, також доводилося відпрацьовувати по противнику, який підносить боєкомплект і рятувати піхоту від артилерійських обстрілів", — зазначив один із військових ЗСУ.
Успішно відпрацювали мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.
"Гарна робота", — зазначив Сирський.
Нагадаємо, за останній тиждень ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні. В той час росіяни, які мають проблеми з логістикою та озброєнням, почали відступати назад.
Додамо, що бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість повернулися до тієї, яку "знають краще".