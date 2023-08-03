Сирський показав, як ЗСУ знищують укриття окупантів

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: google

На Бахмутському напрямку Сили оборони України поступово просуваються вперед. Окрім цього, успішно знищують особовий склад противника та їхню військову техніку.

Як ЗСУ знищили укриття окупантів — показав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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Знищення окупантів

Повідомляється, що українські захисники влучили у "нору", де ховалися окупанти. А також знищили ще одного ворога, який з боєкомплектом йшов на допомогу.

"Наш трофейний постріл — це потрапляння в нору, де ховалися окупанти, також доводилося відпрацьовувати по противнику, який підносить боєкомплект і рятувати піхоту від артилерійських обстрілів", — зазначив один із військових ЗСУ.

Успішно відпрацювали мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

"Гарна робота", — зазначив Сирський.

Нагадаємо, за останній тиждень ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні. В той час росіяни, які мають проблеми з логістикою та озброєнням, почали відступати назад.

Додамо, що бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість повернулися до тієї, яку "знають краще".