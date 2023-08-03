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Знищили "нору" окупантів: Сирський показав ефектну роботу мінометників ЗСУ

3 серпня 2023 13:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Сирський показав, як ЗСУ знищують укриття окупантів
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Бахмутському напрямку Сили оборони України поступово просуваються вперед. Окрім цього, успішно знищують особовий склад противника та їхню військову техніку.

Як ЗСУ знищили укриття окупантів — показав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

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Знищення окупантів

Повідомляється, що українські захисники влучили у "нору", де ховалися окупанти. А також знищили ще одного ворога, який з боєкомплектом йшов на допомогу. 

"Наш трофейний постріл — це потрапляння в нору, де ховалися окупанти, також доводилося відпрацьовувати по противнику, який підносить боєкомплект і рятувати піхоту від артилерійських обстрілів", — зазначив один із військових ЗСУ. 

Успішно відпрацювали мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ. 

"Гарна робота", — зазначив Сирський. 

Нагадаємо, за останній тиждень ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні. В той час росіяни, які мають проблеми з логістикою та озброєнням, почали відступати назад.

Додамо, що бригади ЗСУ, які проходили навчання у країнах НАТО, перестали використовувати у контрнаступі тактику США. Натомість повернулися до тієї, яку "знають краще". 

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