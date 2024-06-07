Пограничники показали эффектные кадры ударов дронами по оккупантам

Попадание с дронов в укрытие оккупантов. Фото: скриншот

Аэроразведчики-пограничники бригады "Гвардії наступу "Помста" уничтожили дронами российский отряд под Бахмутом Донецкой области. В результате погиб один российский солдат, еще семеро ранены.

Эффектные кадры боя показали в пресс-службе ГПСУ в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

В ГПСУ показали кадры работы по оккупантам

На опубликованных кадрах виден сброс боеприпаса в тайники с вражескими бойцами. В результате удара погиб один оккупант, еще семь ранены.

"Взрывные наработки пограничников-аэроразведчиков бригады "Помста" на Бахмутском направлении", — гордятся своей работой пограничники.

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее пограничники показали кадры работы пилотов ударных дронов-камикадзе по блиндажу с российскими военными в Донецкой области.

Также бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засел враг.

А в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.