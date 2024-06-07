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Аэроразведчики-пограничники показали, как обнаружили и уничтожили оккупантов в Донецкой области

7 июня 2024 12:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пограничники показали эффектные кадры ударов дронами по оккупантам
Попадание с дронов в укрытие оккупантов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Аэроразведчики-пограничники бригады "Гвардії наступу "Помста" уничтожили дронами российский отряд под Бахмутом Донецкой области. В результате погиб один российский солдат, еще семеро ранены.

Эффектные кадры боя показали в пресс-службе ГПСУ в пятницу, 7 июня.

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На опубликованных кадрах виден сброс боеприпаса в тайники с вражескими бойцами. В результате удара погиб один оккупант, еще семь ранены.

"Взрывные наработки пограничников-аэроразведчиков бригады "Помста" на Бахмутском направлении", — гордятся своей работой пограничники.

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее пограничники показали кадры работы пилотов ударных дронов-камикадзе по блиндажу с российскими военными в Донецкой области.

Также бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковском направлении ударили дроном-камикадзе по зданию, где засел враг.

А в Третьей штурмовой бригаде показали эффективную работу FPV-дронов против российской артиллерии, уничтожив две пушки и живую силу врага.

Украина
Донецкая область
российские войска
война в Украине
пограничники
дроны
ГПСУ

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