Авіабомба AGM-154 для літака F-16, деталі

Авіаційна "ракетна" бомба AGM-154. Фото: Military.com

Україна готується отримати від західних партнерів винищувачі F-16, але для успішного і ефективного використання цих літаків ЗСУ потрібне ще й відповідне озброєння. Керована авіаційна бомба AGM-154 — це один із цих боєприпасів, про який піде мова у сьогоднішньому матеріалі.

Бомба чи ракета

Американські літаки F-16, які невдовзі отримають Повітряні сили ЗС України — це один із ключових факторів майбутньої української перемоги у війні проти Росії. Але, як зазначив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, самі по собі винищувачі — це половина справи. Їх необхідно укомплектувати якомога більшою кількістю боєприпасів із широкої номенклатури бомб та ракет, які використовуються на F-16.

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Про один із таких боєприпасів — крилату ракету AGM-158 JASSM — ми уже писали у аналітичному матеріалі. Сьогодні ж поговоримо про іншу ракету, яка насправді є бомбою, але іноді може бути справжньою ракетою. Це AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSW).

Цей вид озброєння виробляє компанія Raytheon, один із найбільших представників військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Точніше, Raytheon зайнялася цією авіабомбою з 1997 року, коли до складу концерну увійшов розробник і перший виробник AGM-154 JSW, Defense Systems & Electronics, підрозділ компанії Texas Instruments.

Від Іраку до України

Індекс цього виду озброєння, як бачимо, є "ракетним". Це сталося тому, що спочатку в Defense Systems & Electronics таки планували створити крилату ракету — зокрема, встановивши на неї реактивний двигун. У подальшому плани дещо змінилися, але виробник залишив "ракетну" опцію, про яку ми поговоримо пізніше.

У грудні 1995-го, ще Texas Instruments провела перші випробувальні запуски, і після цього, 1998 року, тактична плануюча керована авіаційна бомба надійшла на озброєння американської армії. При цьому Збройні сили США уже того ж року використали нові боєприпаси у справжніх бойових умовах. Це сталося в період з 16 до 19 грудня, коли об'єднані контингенти військ Сполучених Штатів Америки та Великої Британії провели операцію "Лис у пустелі" проти тодішнього іракського диктатора Саддама Хусейна.

Тоді, нагадаємо, західні союзники досягли серйозного успіху, знищивши більшість іракської військової інфраструктури. І одним із ключових факторів цієї перемоги (яка, звісно ж, в політичному сенсі обернулася перемогою саме Іраку, але ми зараз говоримо про воєнну складову) була саме американська керована авіабомба AGM-154 Joint Standoff Weapon.

Після цього Сполучені Штати почали отримувати замовлення на цей боєприпас від інших країн, причому не тільки зі складу Європейського Союзу та НАТО. Так, станом на зараз ці авіабомби використовують наступні країни:

Австралія;

Греція;

Канада;

Китай;

Польща;

Сингапур;

Туреччина;

Фінляндія.

Куди може долетіти AGM-154

Отже, що собою являє керована авіаційна бомба (вона ж ракета) AGM-154. Зараз існує кілька варіантів цього боєприпасу. Так, базова модель, Baseline JSOW, існує в трьох комплектаціях — А, В і С. Різниця між цими комплектаціями — лише у якості боєприпасів. Так, у комплекті А це 145 суббоєприпасів, у комплекті В — шість, а третій комплект оснащений тандемним боєприпасом BROACH.

Йдемо далі. Варіант AGM-154A-1 — це фугасна бомба, до того ж, у новіших модифікаціях начинена такою вибухівкою, яка посилює фугасну дію боєприпасу і унеможливлює ризик нерозриву суббоєприпасів.

Варіант JSOW Block III — це уже сучасніша модель, на яій встановлено систему двостороннього зв'язку Link-16. Ця система, по-перше, зменшує ризик різних перешкод, зокрема, у містах, портах чи на промислових підприємствах, а по-друге підвищує точність ударів.

Куди ж може долетіти ця бомба у бомбовій комплектації і ракетному варіанті (який згодом таки втілили у життя)? Як бомба — тобто в режимі "пустив-забув" — AGM-154 має дальність ураження до 24 кілометрів, якщо запускати її на низьких висотах. Якщо ж літак-носій запустить бомбу з великої висоти, вона може, плануючи, долетіти на відстань до 110 чи навіть 130 кілометрів.

Ракетою ця бомба стає у той момент, коли на неї встановлюють реактивний двигун. У такому випадку дальність польоту і ураження суттєво збільшується. За деякими даними, ракетна модифікація AGM-154, використовуючи двигун, може пролетіти аж до 560 кілометрів.

Бережемо літаки, атакуємо Крим

Отже, ця керована авіаційна бомба, "унікальна ракета", як назвав її експерт Петро Черник, є одним із ключових боєприпасів для кримської воєнної операції. Дальність ураження у ракетній комплектації дозволить зробити дві важливі речі. По-перше, з такими тактико-технічними характеристиками Повітряні сили ЗС України зможуть запускати їх, зберігаючи західні літаки F-16 — бо місце запуску бомби-ракети буде перебувати за межами роботи російських систем протиповітряної оборони. Власне кажучи, саме для такого формату ведення бойових дій цей боєприпас і був створений.

По-друге, навіть завдаючи ударів здалеку, із безпечної з точки зору можливого удару ППО окупаційного контингенту, українські льотчики на F-16 уже зараз зможуть взяти під вогневий контроль будь-яку точку захопленого росіянами Кримського півострова.

Тому, підкреслив полковник ППО Черник, кілька сотень таких, як AGM-158 JASSM чи AGM-154 JSW, ракет вкупі із винищувачами F-16 можуть повернути хід війни повністю на український бік — і досить швидко завершити процес звільнення щонайменше Автономної Республіки Крим. Оскільки будь-який військовий об'єкт на території АРК буде перебувати під потенційним ударом українських Повітряних сил.

Саме тому Україна має якомога швидше отримати і винищувачі F-16, як максимально широку номенклатуру озброєння до них. Від цього залежить тривалість війни і остаточне звільнення української території від російської окупації.