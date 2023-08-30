Авиабомба AGM-154 для самолета F-16, детали.

Авиационная ракетная бомба AGM-154. Фото: Military.com

Украина готовится получить от западных партнеров истребители F-16, но для успешного и эффективного использования этих самолетов ВСУ требуется соответствующее вооружение. Управляемая авиационная бомба AGM-154 – это один из этих боеприпасов, о котором пойдет речь в сегодняшнем материале.

Бомба или ракета

Американские самолеты F-16, которые вскоре получат Воздушные силы ВС Украины, — один из ключевых факторов будущей украинской победы в войне против России. Но, как отметил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, сами по себе истребители – это половина дела. Их необходимо укомплектовать как можно большим количеством боеприпасов по широкой номенклатуре бомб и ракет, используемых на F-16.

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Об одном из таких боеприпасов — крылатой ракете AGM-158 JASSM — мы уже писали в аналитическом материале. Сегодня же поговорим о другой ракете, которая на самом деле является бомбой, но иногда может быть настоящей ракетой. Это AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSW).

Этот вид вооружения производит компания Raytheon, один из самых крупных представителей военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки. Вернее, Raytheon занялась этой авиабомбой с 1997 года, когда в состав концерна вошел разработчик и первый производитель AGM-154 JSW, Defense Systems & Electronics, подразделение компании Texas Instruments.

От Ирака до Украины

Индекс этого вида вооружения, как видим, "ракетный". Это произошло потому, что сначала в Defense Systems & Electronics планировали создать крылатую ракету — в частности, установив на нее реактивный двигатель. В дальнейшем планы несколько изменились, но производитель оставил "ракетную" опцию, о которой мы поговорим позже.

В декабре 1995-го еще Texas Instruments провела первые испытательные запуски, и после этого, в 1998 году, тактическая планирующая управляемая авиационная бомба поступила на вооружение американской армии. При этом вооруженные силы США уже в том же году использовали новые боеприпасы в настоящих боевых условиях. Это произошло в период с 16 по 19 декабря, когда объединенные контингенты войск Соединенных Штатов Америки и Великобритании провели операцию "Лис в пустыне" против тогдашнего иракского диктатора Саддама Хусейна.

Тогда, напомним, западные союзники добились серьезного успеха, уничтожив большинство иракской военной инфраструктуры. И одним из ключевых факторов этой победы (которая, конечно же, в политическом смысле обернулась победой именно Ирака, но мы сейчас говорим о военной составляющей) была именно американская управляемая авиабомба AGM-154 Joint Standoff Weapon.

После этого Соединенные Штаты начали получать заказы на этот боеприпас от других стран, причем не только из состава Европейского Союза и НАТО. Так, по состоянию на данный момент эти авиабомбы используют следующие страны:

Австралия;

Греция;

Канада;

Китай;

Польша;

Сингапур;

Турция;

Финляндия.

Куда может долететь AGM-154

Итак, что из себя представляет управляемая авиационная бомба (она же ракета) AGM-154. Сейчас есть несколько вариантов этого боеприпаса. Так, базовая модель, Baseline JSOW, существует в трех комплектациях – А, В и С. Разница между этими комплектациями – только в качестве боеприпасов. Так, в комплекте А это 145 суббоеприпасов, в комплекте В – шесть, а третий комплект оснащен тандемным боеприпасом BROACH.

Идём дальше. Вариант AGM-154A-1 — это фугасная бомба, к тому же в новых модификациях начинена такой взрывчаткой, которая усиливает фугасное действие боеприпаса и делает невозможным риск неразрыва суббоеприпасов.

Вариант JSOW Block III — это уже более современная модель, на которой установлена система двусторонней связи Link-16. Эта система, во-первых, уменьшает риск различных препятствий, в частности, в городах, портах или промышленных предприятиях, а во-вторых повышает точность ударов.

Куда же может долететь эта бомба в бомбовой комплектации и ракетном варианте (который впоследствии воплотили в жизнь)? Как бомба — то есть в режиме "пустил-забыл" — AGM-154 имеет дальность поражения до 24 километров, если запускать ее на низких высотах. Если самолет-носитель запустит бомбу с большой высоты, она может, планируя, долететь на расстояние до 110 или даже 130 километров.

Ракетой эта бомба становится в тот момент, когда на нее устанавливается реактивный двигатель. В таком случае дальность полета и поражения существенно увеличивается. По некоторым данным, ракетная модификация AGM-154, используя двигатель, может пролететь до 560 километров.

Бережем самолеты, атакуем Крым

Итак, эта управляемая авиационная бомба, "уникальная ракета", как назвал ее эксперт Петр Черник, является одним из ключевых боеприпасов для крымской военной операции. Дальность поражения в ракетной комплектации позволит совершить две важные вещи. Во-первых, с такими тактико-техническими характеристиками Воздушные силы ВС Украины смогут запускать их, сохраняя западные самолеты F-16 — место запуска бомбы-ракеты будет находиться за пределами работы российских систем противовоздушной обороны. Собственно, именно для такого формата ведения боевых действий этот боеприпас и был создан.

Во-вторых, даже нанося удары издалека, с безопасной с точки зрения возможного удара ПВО оккупационного контингента, украинские летчики на F-16 уже сейчас смогут взять под огневой контроль любую точку захваченного россиянами Крымского полуострова.

Поэтому, подчеркнул полковник ПВО Черник, несколько сотен таких, как AGM-158 JASSM или AGM-154 JSW, ракет вместе с истребителями F-16 могут вернуть ход войны полностью на украинскую сторону — и достаточно быстро завершить процесс освобождения минимум Автономной Республики Крым. Поскольку любой военный объект на территории АРК будет находиться под потенциальным ударом украинских воздушных сил.

Именно поэтому Украина должна как можно скорее получить и истребители F-16 как максимально широкую номенклатуру вооружения к ним. От этого зависит продолжительность войны и окончательное освобождение украинской территории от российской оккупации.