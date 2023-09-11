"Аґрус", "Асгард" та "Очі" нищать ворога: Сирський показав "вибухове" відео

Момент знищення окупантів. Фото: скриншот

Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та майстерно знищують російських загарбників. Зокрема, на Бахмутському.

Генерал Олександр Сирський показав ефектну роботу трьох підрозділів.

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Підрозділи "Аґрус", "Асгард" та "Очі" успішно відпрацювали по окупантах, ліквідувавши ворожу піхоту та їхню військову техніку.

Нагадаємо, українські військові продовжують професійно знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, оператори ударних дронів 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України показали, як підірвали артилерійську гаубицю противника.

Додамо, Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Загалом, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Також у ЗСУ показали успішну роботу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Українські бійці точними ударами знищують російських окупантів, які намагаються атакувати позиції Сил оборони.