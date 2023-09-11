"Порушили плани ворожої піхоти": відео майстерної роботи артилерії 95-ї ОДШБр

Момент знищення ворогів. Фото: скриншот

У ЗСУ показали успішну роботу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Українські бійці точними ударами знищують російських окупантів, які намагають атакувати позиції Сил оборони.

Відео оприлюднило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Читайте також:

Знищення російських окупантів

"Працюємо вдень та вночі! Щойно відбили наступ піхоти противника, яка намагалася атакувати наші позиції. Загалом працюємо по ворожій піхоті, бліндажах та укріпрайонах. А на днях мені вдалося встановити особистий рекорд — дев’ять пострілів в одну ціль!" — розповідає один з бійців.

Нагадаємо, українські військові продовжують професійно знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, оператори ударних дронів 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України показали, як підірвали артилерійську гаубицю противника.

Додамо, Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Загалом, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.