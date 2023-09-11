"Аґрус", "Асгард" и "Очі" уничтожают врага: Сырский показал "взрывное" видео

Момент уничтожения оккупантов. Фото: скриншот

Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта и мастерски уничтожают русских захватчиков. В частности, на Бахмутском.

Генерал Александр Сырский показал эффектную работу трех подразделений.

Читайте также:

Уничтожение окупантов на Бахмутском направлении

Подразделения "Аґрус", "Асгард" и "Очі" успешно отработали по оккупантам, ликвидировав вражескую пехоту и их военную технику.

Напомним, украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как взорвали артиллерийскую гаубицу противника.

Добавим, Силы обороны имели успех в районе Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении. В общем, за время наступательной кампании под Бахмутом на сегодняшний день освобождено уже 49 кв. км территории.

Также в ВСУ показали успешную работу 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Украинские бойцы точными ударами уничтожают российских оккупантов, пытающихся атаковать позиции Сил обороны.