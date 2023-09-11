Маляр розповіла про нові успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Армія Inform

Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки і Андріївки на Бахмутському напрямку. Загалом, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу в Military Media Center.

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"На Бахмутському напрямку Збройні Сили України мали певний успіх в районі Кліщіївки і Андріївки", — сказала Ганна Маляр.

Вона розповіла, що українські оборонці витіснили противника із займаних позицій і просунулися вперед.

Кліщіївка і Андріївка на мапі. Фото: скриншот

Також заступниця міністра оборони додала, що протягом минулого тижня ЗСУ звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку. Загалом, за час наступальної кампанії під Бахмутом на сьогодні звільнено вже 49 кв. км території.

Нагадаємо, 11 вересня українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.