Активісти руху "Жовта Стрічка" нагадали окупантам, що Крим — це Україна

Рух "Жовта Стрічка" у Криму

У тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки, намалювали графіті та поширили стрічки. Вони нагадують окупантам, що півострів буде обов'язкове звільнений.

Про це повідомляє рух "Жовта Стрічка".

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"Поки "вагнера" вербують місцевих в свої ряди в Сімферополі, активісти руху "Жовта Стрічка" нагадують, що Україна на своєму шляху до повернення Криму! Вкотре демонструємо ставлення населення півострову до так званої примусової "мобілізації" в рф", — йдеться у повідомленні.

Активісти розповіли, що по Сімферополі було намальовано понад 130 графіті за останні дні. Український спротив у тимчасово окупованому Криму зростає.

Нагадаємо, Тверський районний суд москви оштрафував активістку на 50 тисяч рублів за жовто-синю стрічку на рюкзаку. Стрічку визнали дискредитацією російської армії.

Також ми писали, для української стратегії деокупації Криму настав час нової редакції. Україна змінить план щодо звільнення півострова від російських загарбників.

Додамо, що окупанти вже самі відчувають, що незабаром ЗСУ зайдуть на півострів. Так, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ повідомлялося, що російські загарбники вже почали евакуйовувати власні сім'ї з Криму.