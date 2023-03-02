Активисты движения "Желтая Лента" напомнили оккупантам, что Крым — это Украина

Движение "Желтая Лента" в Крыму

Во временно оккупированном Крыму активисты движения "Желтая Лента" расклеили проукраинские листовки, нарисовали граффити и распространили ленты. Они напоминают оккупантам, что полуостров будет обязательно освобожден.

Об этом сообщает движение "Желтая Лента".

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"Пока "вагнера" вербуют местных в свои ряды в Симферополе, активисты движения "Желтая Лента" напоминают, что Украина на своем пути к возвращению Крыма! В который раз демонстрируем отношение населения полуострова к так называемой принудительной "мобилизации" в рф", — говорится в сообщении.

Активисты рассказали, что по Симферополю было нарисовано более 130 граффити за последние дни. Украинское сопротивление во временно оккупированном Крыму растет.

Напомним, Тверской районный суд москвы оштрафовал активистку на 50 тысяч рублей за желто-синюю ленту на рюкзаке. Ленту признали дискредитацией русской армии.

Также мы писали, что для украинской стратегии деоккупации Крыма пришло время новой редакции. Украина изменит план по освобождению полуострова от российских захватчиков.

Добавим, что оккупанты уже сами чувствуют, что скоро ВСУ зайдут на полуостров. Так, недавно в Генеральном штабе ВСУ сообщалось, что российские захватчики уже начали эвакуировать собственные семьи из Крыма.