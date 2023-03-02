Щодо Криму буде запроваджена нова стратегія деокупації, — Данілов

Данілов анонсував нову стратегію щодо деокупації Криму: що відомо
Для української стратегії деокупації Криму настав час нової редакції. Україна змінить план щодо звільнення півострова від російських загарбників.
Про це у своєму Twitter написав секретар РНБО Олексій Данілов.
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Деокупація України
За словами Олексія Данілова, черговість засобів деокупації вимагає зміни пріоритетів. Йдеться про політико-дипломатичні, військові, економічні заходи.
Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 2, 2023
Однак як саме буде скориговано нову стратегію, секретар РНБО не уточнив. Ймовірно, з міркувань безпеки та секретності.
Зазначимо, що окупанти вже самі відчувають, що незабаром ЗСУ зайдуть на півострів. Так, нещодавно у Генеральному штабі ЗСУ повідомлялося, що російські загарбники вже почали евакуйовувати власні сім'ї з Криму.
У повідомленні зазначається, що останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, які дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї до рф.
Нагадаємо, що російські окупанти визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська та будують оборонні споруди. Але Крим рано чи пізно повернеться до України. Також окупанти почали зводити оборонні споруди на півночі півострова.