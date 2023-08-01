Онлайн-карти бойових дій в Україні на 1 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 1 серпня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 1 серпня: DeepState

Повідомляється, що протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки на Донеччині. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них:

Роздолівка,

Оріхово-Василівка,

Григорівка,

Іванівське,

Предтечине,

Біла Гора Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 1 серпня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує здійснювати обстріли населених пунктів, зокрема, постраждали:

Бердичі,

Авдіївка,

Первомайське,

Карлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 1 серпня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували атакувати на північний захід і південний захід від Бахмута, в районі західного кордону Донецько-східної Запорізької області та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступ у районі Кремінної та досягли непідтверджених успіхів. Представник угруповання військ Російського центру заявив, що російські війська захопили вісім українських опорних пунктів на кордоні Райгородка (35 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівка (5 км на північний захід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували контрнаступальні дії під Бахмутом і не досягли підтверджених чи заявлених успіхів.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські сили продовжували наступальні операції вздовж району кордону Донецько-Запорізької області та, як повідомляється, досягли незначного прогресу.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, 31 липня просунулися вперед.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 липня загарбники здійснили 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак серед цивільних людей є загиблі та поранені. До того ж руйнувань зазнали житлові будинки.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.