Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 1 августа.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: DeepState

Сообщается, что в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе:

Раздолевка,

Орехово-Василовка,

Григоровка,

Ивановское,

Предтечи,

Белая Гора Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: Liveuamap

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает производить обстрелы населенных пунктов, в частности, пострадали:

Бердичи,

Авдеевка,

Первомайское,

Карловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районах Марьинки и Победы.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали атаковать северо-западнее и юго-западнее Бахмута, в районе западной границы Донецко-восточной Запорожской области и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступление в районе Кременной и добились неподтвержденных успехов. Представитель группировки войск Российского центра заявил, что российские войска захватили восемь украинских опорных пунктов на границе Райгородка (35 км северо-западнее Кременной) и Краснопоповка (5 км северо-западнее Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия под Бахмутом и не достигли подтвержденных или заявленных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали наступательные операции вдоль района границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, добились незначительного прогресса.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, 31 июля продвинулись вперед.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля захватчики совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданских людей погибли и ранены. К тому же разрушения получили жилые дома.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.