Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 1 августа
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 1 августа.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: DeepState
Сообщается, что в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области.
На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе:
- Раздолевка,
- Орехово-Василовка,
- Григоровка,
- Ивановское,
- Предтечи,
- Белая Гора Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: Liveuamap
На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает производить обстрелы населенных пунктов, в частности, пострадали:
- Бердичи,
- Авдеевка,
- Первомайское,
- Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районах Марьинки и Победы.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали атаковать северо-западнее и юго-западнее Бахмута, в районе западной границы Донецко-восточной Запорожской области и на западе Запорожской области.
Российские войска продолжали наступление в районе Кременной и добились неподтвержденных успехов. Представитель группировки войск Российского центра заявил, что российские войска захватили восемь украинских опорных пунктов на границе Райгородка (35 км северо-западнее Кременной) и Краснопоповка (5 км северо-западнее Кременной).
Украинские войска продолжали контрнаступательные действия под Бахмутом и не достигли подтвержденных или заявленных успехов.
Украинские силы продолжали наступательные операции вдоль района границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, добились незначительного прогресса.
Украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, 31 июля продвинулись вперед.
Напомним, в ночь с 30 на 31 июля захватчики совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданских людей погибли и ранены. К тому же разрушения получили жилые дома.
Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.
Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.