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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 1 августа

1 августа 2023 06:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 1 августа.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: DeepState

Сообщается, что в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе:

  • Раздолевка,
  • Орехово-Василовка,
  • Григоровка,
  • Ивановское,
  • Предтечи,
  • Белая Гора Донецкой области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: Liveuamap

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает производить обстрелы населенных пунктов, в частности, пострадали:

  • Бердичи,
  • Авдеевка,
  • Первомайское,
  • Карловка Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать пришествие русских войск в районах Марьинки и Победы.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 1 августа: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали атаковать северо-западнее и юго-западнее Бахмута, в районе западной границы Донецко-восточной Запорожской области и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступление в районе Кременной и добились неподтвержденных успехов. Представитель группировки войск Российского центра заявил, что российские войска захватили восемь украинских опорных пунктов на границе Райгородка (35 км северо-западнее Кременной) и Краснопоповка (5 км северо-западнее Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия под Бахмутом и не достигли подтвержденных или заявленных успехов.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские силы продолжали наступательные операции вдоль района границы Донецко-Запорожской области и, как сообщается, добились незначительного прогресса.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия на западе Запорожской области и, как сообщается, 31 июля продвинулись вперед.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля захватчики совершили 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданских людей погибли и ранены. К тому же разрушения получили жилые дома.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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