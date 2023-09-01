Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 01.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 1 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 1 вересня.

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DeepState

Українські захисники продовжують контрнаступати та стримувати ворога на всіх напрямках передової станом на п'ятницю, 1 вересня.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівка Харківської області.

Карта бойових дій на Куп’янському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на п'ятницю, 1 вересня, на Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах:

Олександропіль,

Новокалинове,

Авдіївка,

Сєверне,

Первомайське Донецької області.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій на Мар’їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 01.09.2023 ЗСУ продовжили контрнаступальні операції поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтвердженого просування не зробили. Генеральний штаб України та заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового) та Білогорівки (13 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна від ISW. Фото: скриншот

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кліщіївки та Курдюмівки.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: скриншот

Російські війська завдали невдалої контратаки в районі кордону Донецько-Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки біля Староморського.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 1 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 31.08.2023:

Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 31 авіаційний ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Оріхова Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Велетенське, Антонівка Херсонської області.





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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, у районі Бахмута спостерігається позитивний розвиток подій. При цьому бійці Збройних сил України продовжують ліквідувати окупантів.

Також ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на прогресі, який українська армія демонструє проти російських сил на передовій. При цьому він оцінив зусилля Збройних сил України, наголошуючи на їхній здатності переходити в наступ і долати міцні оборонні позиції противника.