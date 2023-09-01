Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 01.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 1 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 1 сентября.

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DeepState

Украинские защитники продолжают контрнаступать и сдерживать врага по всем направлениям передовой по состоянию на пятницу, 1 сентября.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровка Харьковской области.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий на Лиманском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на пятницу, 1 сентября, на Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам:

Александрополь,

Новокалиново,

Авдеевка,

Северное,

Первомайское Донецкой области.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на 01.09.2023 ВСУ продолжили контрнаступательные операции вблизи Бахмута Донецкой области и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденного продвижения не совершили. Генеральный штаб Украины и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новогоровки (16 км юго-западнее Сватового) и Белогоровки (13 км южнее Кременной).

Карта боевых действий на линии Купянск-Сватово-Кременная от ISW. Фото: скриншот

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Клищиевки и Курдюмовки.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: скриншот

Российские войска нанесли неудачную контратаку в районе границы Донецко-Запорожской области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки возле Староморского.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 1 сентября 2023 следует ожидать позже, около 6:30 утра. Вечерний отчет по состоянию на 31.08.2023:

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Роботиного, Орехова Запорожской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Огромное, Антоновка Херсонской области.





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В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, в районе Бахмута наблюдается положительное развитие событий. При этом бойцы Вооруженных сил Украины продолжают ликвидировать оккупантов.

Также мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил прогресс, который украинская армия демонстрирует против российских сил на передовой. При этом он оценил усилия Вооруженных сил Украины, отмечая их способность переходить в наступление и преодолевать прочные оборонительные позиции противника.