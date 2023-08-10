Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 10 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 10 серпня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 10 серпня.
DeepState
На Сватівському напрямку ворог тисне з Лиману Першого та Вільшани. Ворожа артилерія та авіація активізувалась та нещадно обстрілює як позиції ЗСУ, так і прифронтові населені пункти з мирними жителями.
На Авдіївському напрямку уточнено лінію зіткнення. Зараз ворог працює над накопиченням резервів.
На Бердянському напрямку тривають бої біля Приютного та за Урожайне.
На Запорізькому напрямку ймовірно є успіхи Сил Оборони.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Збройні сили України мають частковий успіх на Урожайному, Приютному та Вербовому напрямках і на південь до Бахмута.
Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень з російськими військами:
- під Синьківкою на Сватівському напрямку,
- поблизу Кліщіївки та поблизу Зайцевого на Бахмутському напрямку, а також Новокалинового, Авдіївки та Сєверного на Авдіївському,
- Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку,
Старомайорського на Маріупольському напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська незначно просунулися на лінії Сватове-Кремінна.
Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на північ від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та на північний схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська сформували наступальне угруповання, яке намагається прорвати оборону України з метою просування безпосередньо до Куп’янська.
У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжували наступати на південному фланзі Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. За даними російських джерел, українські сили контрнаступають поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута).
Російські війська продовжували обмежені контратаки в районі Бахмута і нещодавно просунулися на північ від міста. Геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута).
Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на околицях Кліщіївки, на північний схід від Дружби (20 км на південний захід від Бахмута) та поблизу Зайцевого (21 км на південь від Бахмута), а Маляр додала, що російські сили послідовно контратакують на цих напрямках.
Українські війська продовжували наступальні операції в районі кордону Донецько-Запорізької області та незначно просунулися вперед.
Ганна Маляр повідомила, що українські війська досягли часткового успіху в напрямку Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) та Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки).
Українські сили продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області та мають успіхи. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Роботиного (12 км на південь від Оріхова).
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін заявив, що українські сили просунулися на сотні метрів поблизу Роботиного.
Маляр заявила, що українські сили досягли часткового успіху біля Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).
Нагадаємо, що за час збройної агресії РФ проти України Сили оборони зруйнували міф про другу армію світу. ЗСУ продовжують якісно виконувати свою роботу та наступати.