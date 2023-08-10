Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 10 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 10 августа
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 августа.
DeepState
На Сватовском направлении враг давит из Лимана Первого и Ольшаны. Вражеская артиллерия и авиация активизировались и беспощадно обстреливали как позиции ВСУ, так и прифронтовые населенные пункты с мирными жителями.
На Авдеевском направлении уточнена линия столкновения. Сейчас враг работает над скоплением резервов.
На Бердянском направлении продолжаются бои у Приютного и за Урожайное.
На Запорожском направлении, вероятно, есть успехи Сил Обороны.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Вооруженные силы Украины имеют частичный успех на Урожайном, Приютном и Вербовом направлениях и на юг до Бахмута.
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:
- под Синьковкой на Сватовском направлении,
- вблизи Клещеевки и вблизи Зайцева на Бахмутском направлении, а также Новокалинового, Авдеевки и Северного на Авдеевском,
- Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,
Старомайорского на Мариупольском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска незначительно продвинулись на линии Сватово-Кременной.
Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отразили российские атаки к северу от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и к северо-востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска сформировали наступательную группировку, пытающуюся прорвать оборону Украины с целью продвижения непосредственно в Купянск.
В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступать на южном фланге Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. По данным российских источников, украинские силы контрнаступают вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).
Российские войска продолжали ограниченные контратаки в районе Бахмута и недавно продвинулись к северу от города. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута).
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в окрестностях Клещеевки, к северо-востоку от Дружбы (20 км к юго-западу от Бахмута) и вблизи Зайцева (21 км к югу от Бахмута), а Маляр добавила, что российские силы последовательно контратакуют на этих направлениях.
Украинские войска продолжали наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской области и незначительно продвинулись вперед.
Анна Маляр сообщила, что украинские войска достигли частичного успеха в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки).
Украинские силы продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и преуспевали. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ недавно продвинулись северо-восточнее Роботиного (12 км к югу от Орехова).
Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин заявил, что украинские силы продвинулись на сотни метров вблизи Роботиного.
Маляр заявила, что украинские силы достигли частичного успеха у Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).
Напомним, что за время вооруженной агрессии РФ против Украины Силы обороны разрушили миф о второй армии мира. ВСУ продолжают качественно выполнять свою работу и наступать.