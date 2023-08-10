Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 10 августа arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 10 августа

10 августа 2023 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 10 августа: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 августа.

Читайте также:

DeepState

На Сватовском направлении враг давит из Лимана Первого и Ольшаны. Вражеская артиллерия и авиация активизировались и беспощадно обстреливали как позиции ВСУ, так и прифронтовые населенные пункты с мирными жителями.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении уточнена линия столкновения. Сейчас враг работает над скоплением резервов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении продолжаются бои у Приютного и за Урожайное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении, вероятно, есть успехи Сил Обороны.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех на Урожайном, Приютном и Вербовом направлениях и на юг до Бахмута.

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:

  • под Синьковкой на Сватовском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • вблизи Клещеевки и вблизи Зайцева на Бахмутском направлении, а также Новокалинового, Авдеевки и Северного на Авдеевском,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорского на Мариупольском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска незначительно продвинулись на линии Сватово-Кременной.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отразили российские атаки к северу от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и к северо-востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска сформировали наступательную группировку, пытающуюся прорвать оборону Украины с целью продвижения непосредственно в Купянск.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступать на южном фланге Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. По данным российских источников, украинские силы контрнаступают вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Российские войска продолжали ограниченные контратаки в районе Бахмута и недавно продвинулись к северу от города. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в окрестностях Клещеевки, к северо-востоку от Дружбы (20 км к юго-западу от Бахмута) и вблизи Зайцева (21 км к югу от Бахмута), а Маляр добавила, что российские силы последовательно контратакуют на этих направлениях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской области и незначительно продвинулись вперед.

Анна Маляр сообщила, что украинские войска достигли частичного успеха в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Украинские силы продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и преуспевали. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ недавно продвинулись северо-восточнее Роботиного (12 км к югу от Орехова).

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин заявил, что украинские силы продвинулись на сотни метров вблизи Роботиного.

Маляр заявила, что украинские силы достигли частичного успеха у Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Напомним, что за время вооруженной агрессии РФ против Украины Силы обороны разрушили миф о второй армии мира. ВСУ продолжают качественно выполнять свою работу и наступать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз