Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 10 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 10 августа.

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DeepState

На Сватовском направлении враг давит из Лимана Первого и Ольшаны. Вражеская артиллерия и авиация активизировались и беспощадно обстреливали как позиции ВСУ, так и прифронтовые населенные пункты с мирными жителями.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении уточнена линия столкновения. Сейчас враг работает над скоплением резервов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении продолжаются бои у Приютного и за Урожайное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Запорожском направлении, вероятно, есть успехи Сил Обороны.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Вооруженные силы Украины имеют частичный успех на Урожайном, Приютном и Вербовом направлениях и на юг до Бахмута.

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:

под Синьковкой на Сватовском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Клещеевки и вблизи Зайцева на Бахмутском направлении, а также Новокалинового, Авдеевки и Северного на Авдеевском,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорского на Мариупольском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска незначительно продвинулись на линии Сватово-Кременной.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВСУ отразили российские атаки к северу от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и к северо-востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска сформировали наступательную группировку, пытающуюся прорвать оборону Украины с целью продвижения непосредственно в Купянск.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступать на южном фланге Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. По данным российских источников, украинские силы контрнаступают вблизи Клещеевки (7 км юго-западнее Бахмута), Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Российские войска продолжали ограниченные контратаки в районе Бахмута и недавно продвинулись к северу от города. Геолокационные кадры показывают, что оккупанты продвинулись к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили российские атаки в окрестностях Клещеевки, к северо-востоку от Дружбы (20 км к юго-западу от Бахмута) и вблизи Зайцева (21 км к югу от Бахмута), а Маляр добавила, что российские силы последовательно контратакуют на этих направлениях.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Украинские войска продолжали наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской области и незначительно продвинулись вперед.

Анна Маляр сообщила, что украинские войска достигли частичного успеха в направлении Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) и Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Украинские силы продолжали наступательные операции в западной Запорожской области и преуспевали. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ недавно продвинулись северо-восточнее Роботиного (12 км к югу от Орехова).

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин заявил, что украинские силы продвинулись на сотни метров вблизи Роботиного.

Маляр заявила, что украинские силы достигли частичного успеха у Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Напомним, что за время вооруженной агрессии РФ против Украины Силы обороны разрушили миф о второй армии мира. ВСУ продолжают качественно выполнять свою работу и наступать.