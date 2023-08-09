"Зруйнували міф про другу армію": Подоляк відповів на критику контрнаступу ЗСУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Радіо Свобода

За час збройної агресії РФ проти України Сили оборони зруйнували міф про другу армію світу. ЗСУ продовжують якісно виконувати свою роботу та наступати.

Про це повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Коли хтось розмірковує про український контрнаступ, його швидкість, напрямки та ефективність, дає поради чи впевнено заявляє, що щось "точно йде не за планом", головне — не забувати, що ще вчора (до повномасштабного вторгнення в Україну) російську армію цілком серйозно називали "другою армією у світі", істерично її боялися та навіть не уявляли, що проти неї можна ефективно воювати", — написав Подоляк.

Він зазначає, що кожному потрібно "набратися терпіння" та уважно спостерігати за результатами українських захисників. Воно продовжують мужньо та якісно виконувати свою роботу.

В той час як РФ після перемоги України перестане існувати, як загроза.

"Росія після війни в Україні перестане існувати як військова загроза. Принаймні для України та Європи. Тим часом наступальні операції тривають", — наголосив Подоляк.

Повідомлення Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ із кожним днем наближають перемогу. Так, стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення наші воїни звільнили понад 40 тисяч квадратних кілометрів.

Також ми писали, що 9 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена контрнаступу ЗСУ.