Онлайн-карти бойових дій в Україні на 11 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 11 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 11 липня: DeepState

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роздолівка та Білогорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки в районі населеного пункту Григорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 11 липня: Liveuamap

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районах населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка. Біля останнього противник завдав також авіаційного удару. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 11 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту:

на Бахмутському;

Бердянському (західні частини Донецької-східної Запорізької області);

Мелітопольському (західні частини Запорізької області) напрямках.

Російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Опубліковані 9 липня геолокаційні кадри показують, що російські штурмові загони "Шторм-З" досягли незначних успіхів у районі Новоселівського Луганської області (16 км на північний захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Українські та російські війська продовжують вести наземні атаки навколо Бахмута. У Генштабі України повідомили, що за минулий тиждень українські війська звільнили чотири квадратних кілометри території на бахмутському напрямку, а загалом з початку операції звільнили 24 квадратних кілометри.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Українські війська проводили контрнаступальну операцію на південь від Оріхова на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, свідчать про те, що українські війська здійснили механізований наступ і просунулися на 2 км на північний схід від Роботиного (14 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Нагадаємо, українські війська проводять контрнаступ на трьох напрямках, а саме на Бахмутському, Донецькому та Запорізькому. Крім того, є успішні дії на заході Донеччини на південь від Великої Новосілки та в районі Оріхова на заході Запорізької області.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, тільки за минулу добу українським військовим вдалося знищити шість складів боєприпасів РФ на Таврійському напрямку.