Онлайн-карты боевых действий в Украине на 11 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 11 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 11 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

На Лиманском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Раздоловка и Белогоровка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки в районе населенного пункта Григоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Северной Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 11 июля: Liveuamap

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Красногоровка. У последнего противник нанес также авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Вместе с тем, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 11 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта:

на Бахмутском;

Бердянском (западные части Донецко-Восточной Запорожской области);

Мелитопольском (западные части Запорожской области) направлениях.

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Опубликованные 9 июля геолокационные кадры показывают, что российские штурмовые отряды "Шторм-З" добились незначительных успехов в районе Новоселовского Луганской области (16 км северо-западнее Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские и российские войска продолжают вести наземные атаки вокруг Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что за прошедшую неделю украинские войска освободили четыре квадратных километра территории на бахмутском направлении, а всего с начала операции освободили 24 квадратных километра.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска проводили контрнаступательную операцию к югу от Орехова на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска совершили механизированное наступление и продвинулись на 2 км северо-восточнее Роботиного (14 км южнее Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, украинские войска проводят контрнаступление на трех направлениях, а именно на Бахмутском, Донецком и Запорожском. Кроме того, есть успешные действия на западе Донбасса к югу от Великой Новоселки и в районе Орехова на западе Запорожской области.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, только за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить шесть складов боеприпасов РФ на Таврическом направлении.