В ISW розповіли, на яких ділянках фронту ЗСУ мають найбільші успіхи

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни 6 липня продовжували наступати на трьох ділянках фронту. ЗСУ послаблюють окупантів, знищуючи живу силу та техніку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що українські війська проводять контрнаступ на трьох напрямках, а саме на Бахмутському, Донецькому та Запорізькому.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська просунулися до західної околиці Кліщіївки, приблизно за 5 км на південний захід від Бахмута", — йдеться у повідомленні.

Крім того, є успішні дії на заході Донеччини на південь від Великої Новосілки та в районі Оріхова на заході Запорізької області.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, тільки за минулу добу українським військовим вдалося знищити шість складів боєприпасів РФ на Таврійському напрямку.

Своєю чергою вона підтвердила, що 4 липня удар по Макіївці показав, як ефективно можна знищувати російську артилерію та техніку.

Сповільнення контрнаступу ЗСУ

"Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN 5 липня визнав загалом повільніші темпи контрнаступу України та заявив, що українські операції "сповільнилися" проти укріплених російських оборонних позицій, зазначивши, що, на його думку, Україні все ще потрібні певні західні системи озброєння", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, снайпер Збройних Сил України на Бахмутському напрямку знищив ворожого корегувальника. І зробив це з дистанції 1800 метрів.