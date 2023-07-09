Окупанти відправили Росгвардію на ЗАЕС після публікування карти мінування, — ГУР

Запорізька АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo/File Photo

У Росії відреагували на публікацію Головного управління розвідки України, де показана карта мінування тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вони вирішили відправити на станцію Росгвардію.

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Це певний привіт усім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать — можливо, у них проблеми із зором — якихось проблем у діях окупантів. З іншого боку, це сигнал окупантам, що українці все бачать", — наголосив Юсов.

На карті можна побачити мінно-вибухові загородження, заміновану техніку, вантажівки з вибухівкою на ЗАЕС та інше. Російські окупанти продовжують мінування.

Карта мінування ЗАЕС. Фото: ГУР МО

"Терміново представники Росгвардії — саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції — виїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, теж не будуть становити для нас якихось таємниць", — додав Юсов.

Нагадаємо, російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

Також ми писали, Американське ядерне товариство вважає, що у разі бомбардування або прямого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції значного радіаційного викиду не буде. Реактори не працюють вже понад 10 місяців, тому вони не здатні виробляти достатньо тепла.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.