Онлайн-карти бойових дій в Україні на сьогодні, 11 серпня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 11 серпня.

Читайте також:

DeepState

Станом на сьогодні, 11 серпня, немає оновлення онлайн-карт від DeepState. Ми одразу оприлюднимо інформацію, як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо події на передовій станом на 10 серпня.

Російські окупанти ведуть активні бойові дії на Сватівському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Бердянському та Запорізькому напрямках.

На Сватівському напрямку ворог тисне з Лиману Першого та Вільшани. Ворожа артилерія та авіація активізувалась та нещадно обстрілює як позиції ЗСУ, так і прифронтові населені пункти з мирними жителями.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському напрямку тривають бої біля Приютного та за Урожайне.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, частково досягли успіху у напрямку Урожайного та на південь і південний схід до Старомайорського.

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень з російськими військами:

на північ до Синьківки та північного сходу Іванівки Харківської області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

поблизу Кліщіївки та на північний схід від Дружби Донецької області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки, південний схід від Сєверного та Мар'їнки Донецької області,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорського Донецької області та на південь від Новоданилівки Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ відбили російські атаки на північ від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Однак російські окупанти дещо просунулися на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Інфографіка ISW

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), Побєди (5 км на південний захід від м. Донецька), Мар’їнки (на південний захід від м. Донецьк) і Новомихайлівки (10 км на південь від м. Мар’їнка).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Інфографіка ISW

ЗСУ просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська форсували річку Мокрі Яли та просунулися на схід до південно-західної околиці Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки).

У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжували наступати на Бердянському напрямку та досягли часткового успіху на південь і південний схід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) та в напрямку Урожайного.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Інфографіка ISW

Українські війська також просунулися на заході Запорізької області. У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступальні дії в напрямку Мелітополя (захід Запорізької області).

Російський військкор заявив, що українські військові просунулися поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та Новопокровки (16 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Інфографіка ISW

Нагадаємо, що Авіація сил оборони продовжує нещадно нищити ворога, про що йдеться в вечірньому зведенні Генштабу за 10 серпня. ЗСУ за добу завдали ударів по озброєнню, техніці та особовому складу росіян.