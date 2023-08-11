Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 11 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 августа.

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DeepState

На сегодня, 11 августа, нет обновления онлайн-карт от DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним события на передовой по состоянию на 10 августа.

Российские оккупанты ведут активные боевые действия на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Бердянском и Запорожском направлениях.

На Сватовском направлении враг давит из Лимана Первого и Ольшаны. Вражеская артиллерия и авиация активизировались и беспощадно обстреливали как позиции ВСУ, так и прифронтовые населенные пункты с мирными жителями.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском направлении продолжаются бои у Приютного и за Урожайное.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, частично преуспели в направлении Урожайного и к югу и юго-востоку к Старомайорскому.

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:

на север к Синьковке и северо-востоку Ивановки Харьковской области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Клещеевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки, юго-восточнее Северного и Марьинки Донецкой области,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Старомайорского Донецкой области и к югу от Новоданиловки Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ отразили российские атаки к северу от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и вблизи Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Однако российские оккупанты несколько продвинулись к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки), Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки), Победы (5 км к юго-западу от г. Донецка), Марьинки (юго-западнее г. Донецк) и Новомихайловки (10 км к югу от г. Марьинка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

ВСУ продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступать на Бердянском направлении и достигли частичного успеха к югу и юго-востоку от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и в направлении Урожайного.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Украинские войска также продвинулись на западе Запорожской области. В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия в направлении Мелитополя (запад Запорожской области).

Российский военкор заявил, что украинские военные продвинулись вблизи Роботиного (10 км к югу от Орехова) и Новопокровки (16 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Инфографика ISW

Напомним, что Авиация сил обороны продолжает беспощадно уничтожать врага, о чем идет речь в вечернем сведении Генштаба за 10 августа. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.