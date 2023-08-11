Онлайн-карты боевых действий в Украине на сегодня, 11 августа: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 11 августа
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 11 августа.
DeepState
На сегодня, 11 августа, нет обновления онлайн-карт от DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним события на передовой по состоянию на 10 августа.
Российские оккупанты ведут активные боевые действия на Сватовском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Бердянском и Запорожском направлениях.
На Сватовском направлении враг давит из Лимана Первого и Ольшаны. Вражеская артиллерия и авиация активизировались и беспощадно обстреливали как позиции ВСУ, так и прифронтовые населенные пункты с мирными жителями.
На Бердянском направлении продолжаются бои у Приютного и за Урожайное.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, частично преуспели в направлении Урожайного и к югу и юго-востоку к Старомайорскому.
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками:
- на север к Синьковке и северо-востоку Ивановки Харьковской области,
вблизи Клещеевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области,
Авдеевки, юго-восточнее Северного и Марьинки Донецкой области,
Старомайорского Донецкой области и к югу от Новоданиловки Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ отразили российские атаки к северу от Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и вблизи Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).
Однако российские оккупанты несколько продвинулись к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной.
Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Авдеевки, Северного (6 км к западу от Авдеевки), Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки), Победы (5 км к юго-западу от г. Донецка), Марьинки (юго-западнее г. Донецк) и Новомихайловки (10 км к югу от г. Марьинка).
ВСУ продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские войска форсировали реку Мокрые Ялы и продвинулись на восток к юго-западной окраине Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).
В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступать на Бердянском направлении и достигли частичного успеха к югу и юго-востоку от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и в направлении Урожайного.
Украинские войска также продвинулись на западе Запорожской области. В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия в направлении Мелитополя (запад Запорожской области).
Российский военкор заявил, что украинские военные продвинулись вблизи Роботиного (10 км к югу от Орехова) и Новопокровки (16 км к юго-востоку от Орехова).
Напомним, что Авиация сил обороны продолжает беспощадно уничтожать врага, о чем идет речь в вечернем сведении Генштаба за 10 августа. ВСУ за сутки нанесли удары по вооружению, технике и личному составу россиян.