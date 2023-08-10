За добу ЗСУ уразили одразу три пункти управління окупантів

Воїни ЗСУ на позиції. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Триває 533 день російського широкомасштабного вторгнення. ЗСУ за добу завдали ударів по озброєнню, техніці та особовому складу росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про удари по ворогу 9 серпня

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", — передає Генштаб.

ЗСУ завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу та по логістичному хабу противника. До того ж завдяки підрозділам ракетних військ і артилерії окупанти зазнали втрат техніки та особового складу.

"Протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника", — йдеться у повідомленні.

Скриншот повідомлення Генштабу

1 / 2

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, чим окупанти обстрілювали Україну упродовж дня.

Також в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки на Рівненщину.