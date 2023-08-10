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За добу ЗСУ уразили одразу три пункти управління окупантів

10 серпня 2023 07:26
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Валерія Пержун
редактор
За добу ЗСУ уразили одразу три пункти управління окупантів
Воїни ЗСУ на позиції. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Триває 533 день російського широкомасштабного вторгнення. ЗСУ за добу завдали ударів по озброєнню, техніці та особовому складу росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", — передає Генштаб.

ЗСУ завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу та по логістичному хабу противника. До того ж завдяки підрозділам ракетних військ і артилерії окупанти зазнали втрат техніки та особового складу.

"Протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника", — йдеться у повідомленні.

  • Скриншот повідомлення Генштабу
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Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, чим окупанти обстрілювали Україну упродовж дня.

Також в ОВА розповіли про наслідки нічної атаки на Рівненщину.

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