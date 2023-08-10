За добу ЗСУ уразили одразу три пункти управління окупантів
Триває 533 день російського широкомасштабного вторгнення. ЗСУ за добу завдали ударів по озброєнню, техніці та особовому складу росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", — передає Генштаб.
ЗСУ завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу та по логістичному хабу противника. До того ж завдяки підрозділам ракетних військ і артилерії окупанти зазнали втрат техніки та особового складу.
"Протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника", — йдеться у повідомленні.
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Скриншот повідомлення Генштабу
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